Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marcello Barbieri non se lo aspetta, la scioccante sorpresa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Marcello Barbieri protagonista di un colpo di scena nella soap.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si continuerà ad approfondire il rapporto tra Marcello Barbieri e Matteo Portelli. I due fratellastri avranno modo di avvicinarsi, anche se il nuovo arrivato sarà molto perplesso sul da farsi dato che sua madre proprio non vuole che approfondisca il rapporto con Marcello. Per quest’ultimo, invece, una sorpresa del tutto inaspettata che potrebbe cambiare la situazione di stallo. Scopriamo insieme le Anticipazioni sull’ottava stagione della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo si allontana da Marcello

La nuova stagione dell’amata soap di Rai 1 si è aperta con una notizia inaspettata per Marcello Barbieri. A Milano è giunto Matteo Portelli che sostiene di essere suo fratello, mettendo in allarma il socio di Salvatore. Dopo qualche ricerca, aiutato a distanza dalla sorella Angela che gli suggerisce di leggere le lettere conservate dai genitori in una scatola segreta, Marcello comprende che Matteo è veramente suo fratellastro, frutto della passione del padre per un’altra donna e di una storia d’amore finita male. Così, Barbieri decide di dare una possibilità al fratellastro proprio mentre quest’ultimo ha un dialogo con la madre che lo invita a lasciar perdere e non parlare più con Marcello, portandolo a far perdere le sue tracce. Ma qualcosa sta per cambiare, anche grazie all’aiuto di Maria Puglisi che, un po’ perché interessata al ragazzo, un po’ perché vuole aiutare l’amico, si metterà sulle tracce di Portelli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: strana sorpresa per Marcello

Per Marcello Barbieri non si prospettano puntate facili. Le Anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che il socio di Salvatore sarà su due fronti: comprendere cosa succede con Matteo Portelli e il legame che hanno e che non può essere ignorato, respingere la gelosia che provoca la vicinanza tra Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Mentre sembra che Adelaide sia stufa della situazione, Maria aiuterà Marcello a rimettersi sulle tracce del fratellastro dopo che è sparito dalla circolazione. Nelle prossime puntate della soap, in onda su Rai 1, Barbieri si troverà a casa quando riceverà una sorpresa inaspettata. Ma di che sorpresa si tratta? Secondo le Anticipazioni potremmo trovarci davanti due scenari. Marcello andrebbe ad aprire alla porta e, sorpresa, Angela è tornata a Milano per aiutarlo a capire come approcciare con Matteo e per parlare anche lei con il nuovo membro della sua famiglia. Seconda ipotesi, Marcello riceve la visita di Matteo, tenendo all’oscuro la Puglisi, che gli rivela perché è sparito e gli chiede di non cercarlo più, uscendo così di scena. Per scoprire cosa accadrà, dunque, non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.