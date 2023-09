Il Paradiso delle Signore 8, Adelaide chiude con Marcello: ancora innamorata di Umberto Guarnieri?

Anticipazioni TV

Scopriamo qualche Anticipazione sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1, che riguarda Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo.

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sta appassionando i fan della soap di Rai 1, sorpresi già da numerosi colpi di scena che hanno interessato alcuni dei protagonisti più amati. Adelaide di Sant’Erasmo, stando alle Anticipazioni, si riavvicinerà a Umberto Guarnieri grazie al segreto che ha sempre celato, portando Marcello Barbieri ad essere pazzo di gelosia. Visto il comportamento del giovane amante, la contessa potrebbe prendere una drastica decisione sulla loro relazione. Ecco tutti i dettagli.

Adelaide e Umberto di nuovo vicini, cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo non si sta occupando come dovrebbe del destino del Paradiso nella guerra contro la neonata Galleria Moda Milano dei suoi acerrimi rivali. La figlia Odile, figlia che ha sempre tenuto segreta al mondo, è arrivata a Milano e ora non vuole più avere a che fare con lei, provocandole un enorme dolore. Nessuno riesce a consolare Adelaide e, come ci rivelano le Anticipazioni della soap di Rai 1, neppure il fedele Marcello Barbieri riuscirà a capire fino in fondo il grande dolore della donna, che proverà in vano a rialzarsi da sola per finire con il rendersi ridicola davanti a tuta l’élite milanese. A questo punto interviene Umberto Guarnieri, seriamente preoccupato per lo stato di salute di Adelaide. Nonostante i due si siano fatti la guerra per tutta la settima stagione a causa dell’amore che Guarnieri prova per Flora Gentile Ravasi, con la quale ha aperto un nuovo Grande Magazzino per liberarsi dalla perfida ex amante, Guarnieri non può guardare la di Sant’Erasmo autodistruggersi e si reca più volte alla villa. Qui, tuttavia, Umberto deve fare i conti con un furioso e gelosissimo Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la gelosia di Marcello

Il rinnovato interesse di Umberto Guarnieri per la sorte di Adelaide metterà in forte crisi Marcello Barbieri. Il giovane, infatti, è geloso del rapporto speciale tra i due ex amanti, che sono stati vicini per anni e si conoscono alla perfezione, avendo condiviso i più torbidi e oscuri segreti. Per questo, vedendo Guarnieri sempre più insistente nei confronti della sua amante, Marcello farà di tutto per allontanarlo, cacciandolo anche dalla villa quando verrà ad interessarsi dello stato d’animo della di Sant’Erasmo. A rendere ancora più irritabile Marcello, poi, ci sarà la confessione di Matteo Portelli, che metterà in difficoltà anche Maria Puglisi, il quale porterà Barbieri a dover fare un doloroso tuffo del passato senza l’appoggio di Adelaide che è troppo concentrata sui suoi drammi per aiutarlo. Al contrario, secondo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la forte insofferenza di Marcello potrebbe portare la contessa a prendere una drastica decisione.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide lascia Marcello?

La figlia Odile e la volontà di ripagarla con la stessa moneta, estromettendola dalla sua vita, hanno reso la contessa di Sant’Erasmo molto triste, chiusa in sé stessa e incapace di affrontare i suoi sentimenti. Umberto Guarnieri è tenuto lontano da Marcello Barbieri, ma riuscirà comunque ad avere un confronto con la sua ex amante, la quale deciderà di rivelargli tutto bisognosa dell’appoggio della persona che, anche se al momento odia, la conosce più di tutti. Questa vicinanza potrebbe portare Adelaide a prendere una drastica decisione: possibile che la contessa si renda conto di essere ancora molto innamorata di Umberto, e voglia mettere fine alla relazione con Marcello per non farlo soffrire e prenderlo in giro. Ma come reagirebbe Barbieri a questo addio? Certamente dopo Ludovica, Marcello non prenderebbe la decisione con leggerezza e potrebbe reagire malissimo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.