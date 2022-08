Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: In Arrivo colpi di scena, Nuovi Personaggi e Nuovi amori

Anticipazioni TV

Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore. La Settima Stagione della Soap di Rai1 tornerà a settembre e già pregustiamo le avvincenti trame che ci faranno compagnia in autunno. Ecco cosa è previsto per i nuovi episodi presto in onda.

In questi mesi estivi abbiamo seguito tutte le novità che ci aspettano a settembre ne Il Paradiso delle Signore. Le Trame della Settima Stagione della Soap di Rai1, saranno ricchissime. Del resto lo potevamo immaginare visto che, nell'ultima puntata, abbiamo scoperto che la Contessa Adelaide ha acquisito le quote del grande magazzino e ora è lei la socia di Vittorio Conti. Ma non sarà solo lei a muovere le fila dei personaggi che ruotano intorno al Paradiso. Colpi di scena, nuovi arrivi e nuovi amori ci faranno compagnia nel prossimo autunno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Colpi di scena in arrivo

Nelle ultime settimane si sono accumulate tante notizie relative alla Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore. A farci tenere il fiato sospeso sarà la vicenda, ancora irrisolta, che vede coinvolte Stefania, Gemma, Gloria e Veronica. Le quattro donne torneranno a essere protagoniste delle nuove puntate e si vocifera che le vite personali di Gemma e Stefania avranno dei grossi sconvolgimenti. Per quanto riguarda la Zanatta si è parlato di un possibile ritiro in convento. Forse per sfuggire a una vendetta o forse veramente pentita per quello che ha fatto alle Colombo, la figlia di Veronica pare destinata a un grande cambiamento. E sembra anche che sia per lei in arrivo un nuovo amore. Molto meglio per Stefania, che potrà coronare il suo sogno d'amore con Marco. Per la figlia di Ezio sono previsti nuovi guai. Alcune anticipazioni ci dicono che rimarrà incinta – fuori dal matrimonio – altri ancora che la sua storia d'amore con il Di Sant'Erasmo potrebbe subire alcuni scossoni. Quel che è certo, stando agli spoiler, è che grossi colpi di scena ci faranno compagnia e coinvolgeranno la famiglia del direttore della ditta Palmieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nuovi arrivi al Paradiso

Per quanto riguarda i nuovi arrivi vi abbiamo già anticipato che ci saranno due nuove Veneri: Clara ed Elvira. Le ragazze sostituiranno Irene diventata la nuova capocommessa dopo l'arresto di Gloria, e Dora. La Venere innamorata di Nino pare non ci sarà più nella Settima Stagione. Le due ragazze, una proveniente dalla campagna e l'altra invece più avvezza alla vita in città, entreranno a far parte dell'unito gruppo delle commesse de Il Paradiso. A dar loro manforte ci sarà anche Matilde, la moglie di Tancredi, il fratello di Marco. La donna potrebbe addirittura prendere il posto di Flora, cacciata di malo modo dall'atelier, dalla nuova socia di Vittorio Conti, Adelaide Di Sant'Erasmo.

Oltre alle già citate ragazze in arrivo e a Tancredi Di Sant'Erasmo, ci sarà Gianluca Bandiera, interpretato da Francesco Mantuano, proprietario di un cinema e socio di Ennio Palazzo, che entrerà in contatto con il Conti e con Roberto Landi.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nuovi amori in arrivo

È di qualche giorno fa la conferma che Marta non tornerà a Milano e da suo marito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 ci rivelano che Vittorio troverà però di nuovo l'amore. Il Conti riaprirà il suo cuore a qualcuno e forse riuscirà a dimenticare la sua Marta. Secondo gli spoiler, la donna che riuscirà a conquistare Vittorio sarà Matilde, la moglie di Tancredi ed è probabile che l'altra signora di Sant'Erasmo possa davvero avere un posto speciale nella vita del direttore de Il Paradiso.

Per la serie invece di “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, tra Ludovica e Marcello ci sarà un ritorno di fiamma mai del tutto spenta. La presenza della Brancia, con nuovo look e nuova verve, è stata da poco confermata e sicuramente grazie a lei e al buon Barbieri ci sarà da divertirsi. Le Anticipazioni ci hanno fatto credere che Marcello possa addirittura provare a elevarsi socialmente mettendosi a studiare – aiutato dalla Contessa – ma anche provare a sedurre Flora, per farla fuori e liberare Adelaide da quel terzo incomodo che proprio non ha digerito. Quel che è certo e che con il ritorno di Ludovica dalla Grecia, il barista – o forse meglio dire ex barista? - si troverà ancora coinvolto nelle intricate trame di un autunno bollente!

Il Paradiso delle Signore ci aspetta da Settembre, nel daytime di Rai1.