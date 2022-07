Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni ufficiali Rai: in arrivo Matilde di Sant’Erasmo

Anticipazioni TV

Ufficio Stampa Rai rilascia preziose Anticipazioni sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore: in arrivò Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Ecco chi è e il ruolo che avrà nel Grande Magazzino milanese.

Settembre si avvicina e così la messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, soap amatissima dai telespettatori di Rai 1, che non vedono l’ora di scoprire quali sorprese riserverà loro con le nuove puntate. Stando alle Anticipazioni ufficiali, rilasciate dall’Ufficio Stampa della Rete nazionale, il cast della soap si arricchisce con l’arrivo di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. La donna si opporrà al dominio di Adele, proprio mentre quest’ultima è riuscita a mettere in estrema difficoltà Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Un passato triste quello di Matilde, il cui presente invece si intreccerà a quello di Vittorio Conti. Scopriamo in che modo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: arriva Matilde Frigerio di Sant’Erasmo

L’attesa per la messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore inizia a farsi sentire sempre di più per i fan della soap di Rai 1. Nelle ultime ore, l’Ufficio Stampa ha rilasciato alcune anticipazioni ufficiali, rivelando che nel cast ci sarà anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Dopo la notizia del ritorno di Quinto, ci sarà questa nuove sorpresa per i telespettatori, che vedranno la nuova arrivata Matilde opporsi ai perfidi piani elaborati dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Quest’ultima, infatti, nel Finale di stagione è riuscita a impossessarsi delle quote di Umberto Guarnieri ed è pronta a vendicarsi dello storico alleato, non approvando la storia d’amore con Flora Gentile Ravasi. Scopriamo cosa accadrà nelle nuove puntate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde contro Adelaide

La sesta stagione della soap di Rai 1 si è conclusa con lo smacco di Adelaide a Umberto, dopo che quest’ultimo ha preferito la sua nascente storia d’amore con Flora al sodalizio con la sua socia di lunga data. Offesa dal Guarnieri e dal suo gesto, la di Sant’Ersamo si è resa protagonista di un inganno perfido e ha acquistato le quote dell’ex socio, diventando così a sua volta la nuova socia di Vittorio Conti. Quest’ultimo si troverà in una posizione scomoda, volendo aiutare Umberto, ma non potendo impedire ad Adelaide di esprime i propri pareri sul Grande Magazzino milanese, anche quando questi assomigliano più ad insulti rivolti a Flora che ad appunti squisitamente professionali. Messa alle strette, Flora rinuncerà al posto di stilista a Il Paradiso? Secondo le Anticipazioni, l’arrivo inaspettato di Matilde rimescolerà le carte in tavola, facendo infuriare non poco Adelaide.

Chi è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore

Il comunicato ufficiale Rai non svela moltissimo su Matilde, tranne che la donna giunge a Milano con un passato molto doloroso che ancora la infetta. Matilde, dopo essere rialzata e aver ripreso in mano la sua vita, deciderà di aiutare la coppia formata da Umberto e Flora, dando non pochi problemi ad Adelaide, e legando in modo decisamente sorprendente con Vittorio Conti. Tra i due nascerà una love story? Al momento non vi sono notizie certe sul futuro di Matilde nella soap di Rai 1. Quel che sappiamo, invece, è che Marcello si rimetterà in gioco con Ludovica, dopo aver studiato finanza per sentirsi all’altezza delle prospettive dell’ex fidanzata, e che per Gloria Moreau i guai non sono ancora finiti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.