Il Paradiso delle Signore 7: in arrivo Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco? Ecco chi lo interpreterà…

Scopriamo insieme le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Massimiliano Davoli entra nel cast nel ruolo di Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco.

Il cast della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si arricchisce con un nuovo personaggio? Nelle ultime ore, l’attore Massimiliano Davoli è stato immortalato sul set della soap di Rai 1 con tanto di abito super elegante e distinto. Secondo le Anticipazioni, potrebbe essere proprio lui ad interpretare Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco che, dopo essere stato tirato in ballo diverse volte, diventerà un personaggio fisso del Grande Magazzino milanese.

Novità dal set de Il Paradiso delle Signore 7

A settembre 2022 debutterà la settima stagione de Il Paradiso delle Signore e gli amanti della soap di Rai 1 non resteranno delusi dalle novità introdotte nella trama e nel cast. In arrivo una nuova Venere, mentre Stefania è in pericolo e per Maria ci saranno importanti sviluppi di trama, che potrebbero addirittura portarla tra le braccia di Vittorio Conti. I fan stanno attendendo con impazienza la messa in onda delle nuove puntate, e nel frattempo tutti gli occhi sono puntanti sul set da dove si possono trarre anticipazioni decisamente interessanti. Nelle ultime ore, Massimiliano Davoli si è taggato sul set della soap, facendo intendere che farà parte del cast della nuova stagione. Chi interpreterà Massimiliano?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Massimiliano Davoli nel cast

Grazie ai social siamo in grado di ricostruire le prime Anticipazioni sulla soap di Rai 1, dal momento che gli attori presenti sul set si scambiano dediche, foto e video che lasciano anche indizi. Così, le ultime foto di Massimiliano Davoli confermano la sua presenza nelle trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. L’attore è un volto noto di Un Posto al Sole, dove nel 2015 ha interpretato Mario Orefice, ma anche un habitué delle fiction, essendo apparso in Il Giovane Montalbano, Orgoglio, Squadra Antimafia, e l’ancora inedito Maresciallo Fenoglio. Quale sarà il ruolo di Davoli nel Grande Magazzino?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Massimiliano sarà Tancredi

Non è ancor stato rivelato il personaggio che interpreterà Massimiliano Davoli nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, ma l’abbigliamento austero e molto elegante suggerisce che l’attore potrebbe essere un personaggio di spicco della società milanese, e dunque perché non un di Sant’Erasmo. Nel corso dell’ultima stagione si è parlato diverse volte di Tancredi, fratello di Marco, e forse sarà proprio Massimiliano a prestare il volto all’uomo, permettendo la sua trionfale entrata in scena. Tancredi aiuterà il fratello, oppure la zia Adelaide eserciterà la sua predominanza sulla famiglia, mettendo in riga i nipoti? Lo scopriremo con la messa in onda della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.