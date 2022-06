Il Paradiso delle Signore 7: In arrivo una nuova Venere. Stefania è in pericolo!

Anticipazioni TV

Paola Galletti torna al Paradiso delle Signore ma non sarà sola. Le Anticipazioni sulla settima stagione della soap di Rai 1.

Grazie alle riprese sul set e ai piccolo spoiler concessi dagli attori de Il Paradiso delle Signore, ogni settimana scopriamo qualche anticipazione sulla settima stagione della soap di Rai 1. Sembra che, tra i grandi ritorni, vi sarà anche quello di Paola Galletti dopo una gravidanza difficilissima. Con l’ex capocommessa, tuttavia, arriva anche una new entry che potrebbe portare crisi tra Stefania e Marco. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Paola Galletti torna nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo essere stata costretta ad uscire di scena nel corso dell’ultima stagione della soap di Rai 1, Paola Galletti si prepara a tornare. A darne annuncio è l’attrice Elisa Cheli che, tramite alcune Ig Stories, si è mostrata nei panni dell’ex capocommessa sul set della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui riprese sono iniziate ormai da qualche settimana. Ricordiamo che Paola è stata costretta ad allontanarsi dal Grande Magazzino milanese dopo aver avuto un malore, ed ad aver scoperto di essere incinta. La gravidanza era molto rischiosa per lei e per il feto, così la Galletti ha rinunciato al posto di lavoro per la salute. Nel corso delle nuove puntate, trovando Irene al posto di capocommessa, Paola tornerà come presenza fissa, probabilmente voluta da Vittorio Conti che ha sempre apprezzato la professionalità della giovane.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: in arrivo una nuova Venere?

Mentre Paola Galletti fa il suo trionfale ritorno a Il Paradiso delle Signore, un’altra attrice è pronta a sbarcare sul set della soap e diventare un personaggio chiave della prossima stagione. Stiamo parlando di Clara Danese che, dopo essersi mostrata durante le riprese insieme agli altri attori, ha postato su Instagram uno scatto con Paola, facendo notare al pubblico una certa somiglianza. Non è chiaro che ruolo avrà dunque l’attrice Clara Danese, anche se la frase utilizzata per accompagnare la foto suggerisce che potrebbe presentarsi a Milano come sorella dell’ex capocommessa, o addirittura coinvolgerla in uno scambio d’identità pericoloso. Con Clara anche Elvira Camarrone che ha postato il set dei Videa Studi dall’esterno facendo intender che presto si unirà alle riprese. Quale ruolo avranno le due nuove arrivate?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco e Stefania in crisi?

Tutte queste nuove donne in giro per il Grande Magazzino milanese potrebbero creare non poche tentazioni per Marco. Nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, il nipote della contessa di Sant’Erasmo ha cambiato vita, innamorandosi di Stefania e chiedendo alla giovane di impegnarsi in una relazione. Marco, tuttavia, ha fama d’esser un grande viveur e non sorprenderebbe poi così tanto l’ipotesi di vederlo capitolare tra le braccia di un’altra, tradendo la povera Stefania. A fare nascere il dubbio è Roberta Fradusco, nuova attrice della soap, che ha postato alcune foto dal set taggando proprio Marco di Sant’Ersamo. Insomma, Stefania deve temere il peggio o il suo fidanzato supererà indenne le nuove tentazioni?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.