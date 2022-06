Il Paradiso delle Signore 7: Irene nuova capocommessa. Cosimo torna a Milano ma senza Gabriella

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Irene riceve una promozione, mentre Cosimo Bergamini torna nella soap di Rai 1.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sembra essere tra gli eventi più attesi dal pubblico di Rai 1. Le riprese della soap sono ufficialmente iniziate e, proprio grazie al alcune foto scattate e postate sui social dai protagonisti più amati, riusciamo a scoprire qualche succulenta Anticipazione sulle nuove puntate. Mentre Irene Cipriani riceverà una promozione molto gradita, Cosimo Bergamini farà il suo ritorno a Milano, e per Maria Puglisi e Vittorio Conti il nuovo look potrebbe voler dire un grande cambiamento all’orizzonte.

Irene capocommessa nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Da quando le riprese su set della soap di Rai 1 sono iniziate, gli attori e le attrici de Il Paradiso delle Signore stanno regalando preziose anticipazioni agli appassionati, grazie a foto e video che appaiono sui profili Instagram dei diretti interessati. E proprio grazie ad una foto, scopriamo che per Irene Cipriani ci sono grandissime novità in arrivo. L’attrice Francesca Del Fa, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae vestita come capocomessa, indossano la divisa e sorridendo allo specchio. Sembra infatti che, in assenza di Gloria, Vittorio Conti deciderà di affidare il ruolo ad Irene, che ha sempre dimostrato di tenere molto al Grande Magazzino milanese, impegnandosi nel proprio lavoro. A proposito di Vittorio Conti, invece, possiamo notare un dettaglio decisamente importante sebbene banale a prima vista…

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: Vittorio e Maria sorprendono!

Sempre grazie alle testimonianze social degli interpreti de Il Paradiso delle Signore, giungono Anticipazioni che riguardano Vittorio Conti e Maria Puglisi. Nominata stilista dopo l’addio di Flora Gentile Ravasi, la dolce Maria si mostra sul set con un taglio deciso e cortissimo, forse proprio a testimoniare il look adatto al suo nuovo ruolo al Grande Magazzino, ma anche la volontà di cambiamento. Anche Vittorio ha uno stile molto diverso da quello delle precedenti stagioni della soap, e ragionando per simbologia, ciò potrebbe rappresentare la volontà di Conti di dimenticare il passato, compreso il matrimonio fallito con Marta Guarnieri, per affrontare una nuova love story nel presente… Magari proprio con la bella e giovane Maria! Del resto, Puglisi è single dopo la fin della travagliata storia d’amore con Rocco, ma forse non rimarrà sola per molto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Cosimo torna a Milano

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1 assisteremo a tanti ritorni, come quello di Cristiano Caccamo nei panni di Quinto Reggiani. Sul set, inoltre, si è presentato anche Alessandro Cosentino, che presta il volto a Cosimo Bergamini. A darne annuncio è stato Mauro Negri, attore che interpreta Italo ovvero il tuttofare della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha pubblicato una foto su Instagram confermando la presenza del collega sul set de Il Paradiso delle Signore. Mentre, dunque, Bergamini torna a Milano che sia per pochi giorni o per sempre, nessuna nuova sulla presenza di Gabriella, che sembra essere definitivamente fuori le trame.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.