Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Gloria ed Ezio sconvolti. Una chiamata cambierà le loro vite…

Grandi novità per Gloria Moreau e Ezio Colombo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Ecco le Anticipazioni dettagliate sulle trame della soap.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, la pazienza di Stefania e il clamore suscitato dal suo libro, contribuiranno alla scarcerazione di Gloria Moreau. Mentre sembra che l’ex capocommessa abbia ricevuto una cospicua eredità che le potrebbe permettere di aiutare le vittime della tragedia del Vajont, Veronica Zanatta temerà il ritorno della legittima moglie di Ezio Colombo. A complicare la situazione una telefonata inaspettata, che convolverà tutti: ecco le Anticipazioni sulla soap ambientata a Milano.

Gloria è libera nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono piuttosto movimentate. Mentre la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si innamorerà di nuovo, la lotta di Stefania e il successo del suo libro dedicato alla storia della madre, porterà finalmente alla scarcerazione di Gloria Moreau. La donna è stata accusata di aver concorso ad un aborto, illegale in Italia in quegli anni, ed è finita in prigione nonostante il suo crimine fosse avvenuto venti anni prima. Stefania, supportata dal padre Enzo Colombo, non ha mai smesso di lottare e finalmente le sue richieste saranno accolte. Gloria tornerà così al Grande Magazzino milanese, accolta con estremo entusiasmo da tutti, tranne che da Veronica Zanatta. Dal momento che Gloria e Ezio sono ancora legalmente sposati, la Zanatta teme che sarà messa da parte dalla famigliola felice finalmente riunita sotto lo stesso tetto. I suoi sospetti diventeranno conferma?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica pronta a lottare

Con la liberazione di Gloria si ricostituisce la famiglia Colombo, dal momento che Stefania ed Ezio sono talmente felici di rivedere la Moreau ingiustamente incarcerata da non badare troppo ai sentimenti di Veronica Zanatta, la quale vede il riunirsi della famiglia come un ostacolo al suo lieto fine con l’uomo che ama. Ezio, in realtà, è fedele alle sue promesse e ha cercato di trovare un modo per rendere nullo il matrimonio con Gloria, così da sposare Veronica. Mentre la Zanatta decide di compiere un gesto di pace, pur tenendosi pronta a tutto e a lottare per avere tutto per sé Ezio, Gloria potrebbe rivelarsi fondamentale per le vittime della tragedia del Vajont. Secondo le Anticipazioni, infatti, Moreau avrebbe ereditato dalla ricca donna che l’ha adottata in Francia una cospicua somma, che è disposta a spendere per questa giusta causa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: una telefonata cambia tutto

Secondo le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Veronica deciderà di affrontare con lucidità il ritorno di Gloria. La donna è legalmente la moglie di Ezio, ma lui ha promesso alla Zanatta che si sarebbe occupato dell’annullamento delle nozze per poterla sposare, giurandole di essere innamorato di lei. Stefania è al settimo cielo per la madre, perché soffriva nel saperla ingiustamente in prigione, ma non per questo odia Veronica o spera di veder tornare la sua famiglia sotto lo stesso tetto. Insomma, Veronica deve dimostrare di non aver perso la testa in un momento così delicato e così invita Gloria a cena. Tutto sembra andare per il meglio, a dispetto di quanto ipotizzato la situazione è rilassata e Veronica osserva che tra il suo promesso sposo e l’ex moglie non c’è alcun sentimento se non quello di puro affetto. Improvvisamente, tuttavia, arriva una telefonata per Colombo che cambierà tutto: cosa succederà nelle nuove puntate della soap?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.