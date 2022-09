Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Adelaide si innamora di nuovo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo è pronta ad innamorarsi di nuovo.

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è approdata su Rai 1 e il pubblico sta apprezzando moltissimo i nuovi intrighi della soap ambientata nel Grande Magazzino milanese. Le Anticipazioni delle nuove puntate ci rivelano che per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo arriverà un nuovo amore, dopo la delusione causata dalla storia d’amore tra Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Dopo aver tentato il tutto per tutto per sbarazzarsi della rivale, a chi aprirà nuovamente il suo cuore l’astuta Adelaide? Scopriamolo insieme.

Adelaide con il cuore infranto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ha come filone centrale il desiderio di vendetta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Distrutta dal tradimento di Umberto Guarnieri, che l’ha abbandonata pur di poter vivere la sua storia d’amore con Flora Gentile Ravasi, e non ha intenzione di perdonare questo terribile affronto. Adelaide ha comprato le quote del Grande Magazzino milanese, trovandosi a diventare socia di Vittorio Conti - presto fuori dalla soap di Rai 1 - per tentare di rendere la vita impossibile a Flora e distruggere la coppia felice. Ogni suo tentativo, tuttavia, è fallito miseramente dal momento che Umberto ha tirato fuori le unghie per difendere la sua amata, mostrandosi poco clemente verso la gelosia della sua storica alleata. Secondo Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta l’algida contessa, Umberto ha infranto il cuore di Adelaide ma nulla è ancora perso per la vita privata e per il futuro del personaggio. Almeno questo è quanto ha rivelato l’attrice a Nuovo Tv.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, nuovo amore per Adelaide

Con il cuore infranto e un forte desiderio di vendetta, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo vivrà un periodo complesso, dilaniata dalla delusione e dall’accettazione di dover rinunciare ad uno dei rapporti più importanti della sua vita. Proprio quando la contessa ha capito di essere innamorata di Umberto, infatti, nella soap lui preferisce Flora e Adelaide si dispera, per il tradimento ricevuto e per i suoi sentimenti, che dovrà nuovamente soffocare per non mostrare alcuna debolezza. Stando alle Anticipazioni lanciate da Vanessa Gravina, tuttavia, per uno dei personaggi più amati della soap di Rai 1 vi sarà un lieto fine. Sembra, infatti, che ci sia un nuovo amore in arrivo per Adelaide che farà perdere la testa alla contessa, che finalmente ritroverà un po’ di serenità. Ma chi è il nuovo fidanzato? Si tratta di una vecchia conoscenza oppure di una new entry? Lo scopriremo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: nuovo triangolo infiammato!

Mentre Adelaide ritroverà l’amore, nelle nuove puntate della soap di Rai 1, si consumerà un triangolo infiammato e appassionante. Nella nuova stagione ha fatto il suo ingresso in scena Clara Boscolo, nuova Venere che manderà fuori di testa Irene Cipriani. La capocommessa, infatti, non apprezzerà assolutamente l’atteggiamento di Clara e convincerà Vittorio Conti a licenziarla. La giovane, disperata, sarà reintegrata solo dopo l’intervento dello zio Don Saverio, che pregherà Vittorio di darle una seconda occasione. Nel frattempo, al Grande Magazzino milanese arriva anche Alfredo Perico, ancora innamorato di Irene. La capocommessa sarà molto confusa, divisa tra sentimento e ragione, e a complicare la situazione ci si metterà Clara che si mostrerà molto affabile con Alfredo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per dar vita ad un nuovo ed appassionante triangolo amoroso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.