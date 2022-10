Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 6 ottobre 2022: Flora umilia Maria ma Matilde interviene

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 6 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Maria mostra i suoi disegni ma Flora non mostra alcun interesse e sembra infastidita dalla sua intraprendenza. Matilde invece è attratta dal talento della Puglisi.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata in onda il 6 ottobre 2022: Stefania cerca di farsi perdonare da Marco, dopo aver capito di averlo deluso profondamente con il suo comportamento. La ragazza farà di tutto per riuscirci. Intanto al Paradiso, Maria mostra a Paola i bozzetti delle sue creazioni, che ne rimane profondamente colpita. La reazione di Flora è invece totalmente diversa. La stilista non li apprezza per nulla. Matilde invece li trova piuttosto interessanti. Intanto la nuova collezione rischia di subire dei ritardi perché Flora non riesce a trovare il tessuto particolare che le serve per creare il suo abito di punta. La Frigerio è l'unica che potrebbe aiutarla ma come superare l'ostacolo di Adelaide? Intanto la Contessa ha un incontro con Fumagalli, per aiutare Marcello. Il faccia a faccia con il banchiere non ha però il risultato sperato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania cerca di farsi perdonare da Marco

Stefania ha tradito Marco. La ragazza, durante l’intervista con la Rai, non ha nominato neanche una volta Marco e non lo ha ringraziato per il suo aiuto nella scrittura del romanzo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Colombo, capito di non essersi comportata bene con il suo fidanzato e di averlo quindi molto deluso, cercherà di farsi perdonare. Ci riuscirà? Il Di Sant’Erasmo capirà che la sua ragazza non lo ha fatto per ferirlo oppure tra loro si creerà una fastidiosa e pericolosa frattura?

Flora umilia Maria ne Il Paradiso delle Signore 6 ottobre 2022

In sartoria, Maria ha preso le redini della situazione, dopo la partenza di Agnese. La ricamatrice è tornata a Milano - dal suo viaggio a Roma - molto cambiata e molto più determinata. Per questo ha deciso di mettersi a disegnare alcuni modelli di vestiti, che vorrebbe proporre al grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Puglisi mostrerà i disegni a Paola, che ne rimarrà incantata. Flora invece non ne sarà per nulla felice e umilierà la giovane sartina. Matilde invece sarà soddisfatta; per lei Maria ha grande talento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fallisce l’incontrò tra Adelaide e Fumagalli

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Flora sarà molto preoccupata. La stilista non riesce a trovare il tessuto particolare, che le serve per creare il suo vestito di punta della nuova collezione. A trovarlo potrebbe aiutarla Matilde ma questo vorrebbe dire andare contro agli accordi presi con Adelaide. La Frigerio deciderà di mettere da parte i rancori per migliorare gli affari del grande magazzino o rimarrà fedele alla sua alleata? Intanto la Contessa avrà un incontro con Fumagalli, decisa ad aiutare Marcello ma il faccia a faccia con il banchiere non andrà come da lei sperato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.