Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 3 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Quinto si presenta in Caffetteria e tra lui e Salvo è un duro faccia a faccia. Intanto Vittorio scopre il ricatto di Umberto e cerca di intervenire.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 novembre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap italiana – che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì – dicono che: il ricatto di Umberto e il pericolo che a Marco succeda qualcosa, hanno messo Matilde in grande difficoltà. La Frigerio, per evitare il peggio, decide di lasciare il grande magazzino ma senza dare alcuna spiegazione. Vittorio, insospettito da questa decisione, vuole vederci chiaro e dopo aver assistito a una lite tra il Guarnieri e Adelaide, capisce che il Commendatore sta orchestrando qualcosa di molto losco. Decide così di affrontare il suo ex suocero. Intanto Salvo, nonostante le rassicurazioni di Anna, non riesce a riprendersi e a peggiorare la situazione ci si mette Caterina, con una telefonata allarmante e l'arrivo a sorpresa di Quinto in Caffetteria. Il faccia a faccia tra i due ragazzi è arrivato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Puntata 3 novembre 2022: Matilde in difficoltà a causa del ricatto di Umberto

Umberto è tornato all'attacco. Nella puntata della Soap andata in onda l'1 novembre 2022, abbiamo visto il Guarnieri ricattare Adelaide mettendo di nuovo in pericolo il suo Marco. La Contessa, dopo averci riflettuto bene, ha deciso di raccontare tutto a Matilde, desiderosa di ricevere da lei un sostegno. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il piano del Commendatore finirà per mettere in difficoltà non solo la Di Sant'Erasmo ma anche la Frigerio. Nella puntata del 3 novembre 2022, la vedremo infatti costretta a lasciare il grande magazzino, senza dare alcuna spiegazione e lasciando Vittorio con un grosso punto di domanda in testa. Convinto che sia successo qualcosa e che non possa essere una scelta volontaria, il Conti si metterà a indagare. Intanto le Veneri si prepareranno al gran gala dedicato a Il Gattopardo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 novembre 2022: Vittorio scopre il ricatto di Umberto

Nella puntata del 3 novembre 2022, vedremo Vittorio prendere le difese di Matilde e di Marco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti assisterà a una lite tra Adelaide e il Guarnieri e capirà che il Commendatore sta cercando di mettere la Contessa ko per riprendersi le quote de Il Paradiso e per proteggere Flora. Deciso a dare una mano, Vittorio vorrà sapere nel dettaglio cosa sta succedendo e costringerà Matilde a dirgli la verità. Una volta che avrà compreso lo sporco gioco del suo ex suocero, il direttore – dopo aver studiato una strategia con Landi – si recherà a Villa Guarnieri, pronto a riportare l'equilibrio tra le parti. Ma risolverà la questione o troverà un muro insormontabile ad attenderlo?

Salvo e Quinto a confronto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 3 novembre 2022

Dopo la terribile confessione di Anna, Salvo sta cercando di capire cosa succederà a lui e a sua moglie da ora in poi. Il ragazzo è molto spaventato dall'idea che il loro matrimonio venga considerato nullo ma è soprattutto in ansia per la piccola Irene. Il buon barista non se la sente di impedire alla bambina di riabbracciare suo padre e non vuole, in nessun caso, impedire a Quinto di tornare dalla sua famiglia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata nella puntata della Soap in onda il 3 novembre 2022. A peggiorare la situazione non ci sarà solo un'inquietante telefonata di Caterina ma anche l'arrivo di Quinto in Caffetteria. Assisteremo quindi al confronto tra il buon barista e il primo marito di Anna e vi anticipiamo che i due arriveranno a un buon accordo, in cui Salvatore deciderà di farsi da parte... ma anche con la Imbriani?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.