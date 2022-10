Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022: Salvo scopre la verità su Quinto e decide di...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 31 ottobre al 4 novembre 2022.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 31 ottobre 2022

Anna racconta a Salvo l'incredibile verità su Quinto: il marito, considerato disperso in mare, era prigioniero in un carcere del Sud America. Matilde propone a Vittorio di lanciare dei prodotti di lingerie in vendita al Paradiso. Flora umilia Maria, che viene consolata da Vito. La stilista, poi, racconta a Umberto l'attacco subito da Adelaide e Guarnieri decide di agire per risolvere la situazione. Intanto, Anna e Salvo sembra si stiano riavvicinando.

Puntata in onda Martedì 1° novembre 2022

Matilde e Adelaide hanno idee diverse su come comportarsi con Flora. Nonostante i segnali di riavvicinamento, Salvo è in ansia per la sua storia con Anna ora che è tornato Quinto, il vero padre della piccola Irene e Caterina non fa che acuire le sue preoccupazioni. Per promuovere i nuovi corsetti, Vittorio e Matilde vogliono organizzare una serata di gala ispirata al film Il Gattopardo: dopo la proiezione al cinema, infatti, al Paradiso si terrà un ballo e le veneri dovranno prendere lezioni di valzer. All'invito di Vittorio di danzare con lui quella sera, Matilde rifiuta e Conti non capisce l'atteggiamento sfuggevole della Frigerio. Armando scopre qualcosa su Vito che lo fa preoccupare...

Puntata in onda Mercoledì 2 novembre 2022

Adelaide prova a nascondere a Matilde il ricatto di Umberto. Anna cerca in tutti i modi di rassicurare Salvo, mentre lui ripensa alla piccola Irene, che finalmente potrebbe riabbracciare il suo vero padre. Armando chiede spiegazioni a Vito sulla foto di Maria che ha trovato nel suo portafoglio. Anna propone a Salvo di partire insieme per una crociera e lui vuole credere che quel viaggio sistemerà le cose.

Puntata in onda Giovedì 3 novembre 2022

Mentre le Veneri si esercitano per la serata di gala, il ricatto di Umberto ai danni di Adelaide si ripercuote anche su Matilde, decisa a lasciare il Paradiso. L'elusività della Frigerio e uno scontro pubblico tra il Guarnieri e la Contessa insospettiscono però Vittorio, insisterà con Matilde per ottenere una spiegazione. Il Conti, pur di salvare Marco, si confronta con Landi e successivamente si reca alla Villa per risolvere la questione. Nel frattempo, Salvo viene turbato da una telefonata di Caterina e, come se non bastasse, in Caffetteria si presenta Quinto.

Puntata in onda Venerdì 4 novembre 2022

Sul Paradiso Market viene pubblicato l'articolo di Marco sul Vajont. Intanto, Umberto si scontra con Vittorio a causa della sua intromissione nei suoi piani; per contro, il Conti riceverà proprio per questo uno speciale ringraziamento da Matilde. Salvo mette al corrente Anna della visita del marito, che può rivedere la piccola Irene proprio grazie all'Amato. Eppure, nell'assistere all'incontro tra Quinto e Anna, Salvo si renderà conto di qualcosa che lo porterà a una decisione inattesa. Scoperto che Maria è costretta a saltare la serata di gala per un impegno serale imprevisto, Vito decide di raggiungerla a casa per offrirle compagnia. Intanto durante l'evento, Matilde fa il suo ingresso al Paradiso in tutto il suo splendore; ad aspettarla c'è Vittorio, a cui finalmente concederà un ballo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.