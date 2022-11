Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 16 novembre 2022: Irene scopre il segreto di Clara. Ecco la verità

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 novembre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: in pensiero per suo nipote, Adelaide decide di intervenire per aiutarlo. La Contessa organizza un concorso letterario al Circolo e Marco sarà il giudice. La Di Sant'Erasmo è convinta di rilanciare la sua carriera e di aprirgli nuove strade. Intanto Irene scopre che Clara sta nascondendo un segreto. La ragazza non ha rivelato a nessuno di avere un secondo lavoro e la Cipriani, senza volerlo, lo viene a sapere. Per lei è un duro colpo. Intanto tra Salvo ed Elvira cresce la complicità. L'Amato si rende conto di poter contare sulla Venere e decide di confidarle come sta davvero. Armando sprona Vito a farsi avanti con Maria mentre Flora comincia a provare dei forti sensi di colpa nei confronti della Puglisi ma Umberto le consiglia di cancellare immediatamente questi pensieri dalla sua testa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, episodio del 16 novembre 2022: Adelaide rilancia la carriera di Marco

Stefania e Matilde stanno unendo le forze per aiutare Marco e per convincerlo a non rinunciare alla sua carriera. Ma la collaborazione delle due non sembra bastare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nella puntata del 16 novembre 2022, Adelaide deciderà di intervenire personalmente per risolvere la situazione. Organizzerà un concorso letterario al Circolo, con il chiaro intento di trovare nuove opportunità di lavoro per il nipote e per salvare la sua reputazione. Il giovane giornalista sarà il giudice della competizione e sua zia è convinta che attirerà le attenzioni di qualcuno importante, che possa assumerlo.

Irene scopre il segreto di Clara: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre 2022

Irene ha accettato di accogliere in casa Clara e il loro rapporto, sebbene molto in sordina, sembra essere migliorato. La Cipriani sta però per scoprire che la sua nuova coinquilina non è stata del tutto sincera con lei. Nella puntata del 16 novembre 2022, la Venere verrà a scoprire che la nipote di Don Saverio ha un secondo lavoro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Clara non riuscirà più a nascondere di dover arrotondare il suo stipendio facendo le pulizie domestiche in qualche appartamento. La ragazza sarà quindi costretta a confessare di aver avuto bisogno di un guadagno extra, per aiutare la sua famiglia a cui manda costantemente dei soldi. Questa scoperta non lascerà solo Irene senza parole ma anche Don Saverio rimarrà sbigottito dal comportamento saggio e maturo della sua nipotina, che aveva sino a ora sottovalutato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntata 16 novembre 2022: Salvo si confida con Elvira

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 16 novembre, tra Salvo ed Elvira i rapporti si rafforzeranno. Salvatore è tornato a casa dopo il suo breve e triste viaggio a Londra. Il ragazzo sta cercando di mostrarsi forte e determinato ma è chiaro che abbia ancora il cuore a pezzi. Ad accorgersi del suo malessere sarà la bella Venere. Elvira riuscirà a conquistare la sua fiducia e a farsi rivelare il suo vero stato d'animo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 novembre 2022: Armando sprona Vito a farsi avanti con Maria

Flora si è liberata di Maria e la Puglisi, dopo l'ennesima umiliazione, è distrutta. Vito si è accorge del suo malessere e cerca di consolarla ma non riesce a rivelarle i suoi veri sentimenti. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre 2022, Armando spronerà il ragazzo a farsi avanti con la bella siciliana e a non lasciarsela sfuggire. Intanto a Villa Guarnieri, Flora comincerà a provare un forte rimorso per come si è comportata con la ricamatrice ma Umberto la richiamerà all'ordine. Non deve in nessun modo lasciarsi condizionare dai suoi sentimenti.

