Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 14 novembre 2022: Flora si libera di Maria. Vittorio è deluso

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 14 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Flora umilia nuovamente Maria e non apprezza la sua nuova collezione. La Puglisi deve rinunciare ai suoi sogni e Vittorio è molto deluso... ma non dalla bella siciliana.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 novembre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Marco vuole lasciare il giornalismo ed è sicuro della sua scelta ma Stefania non è d'accordo ed escogita un piano per fargli cambiare idea. Flora è pronta a dare il suo parere a Maria sulla collezione da lei disegnata. La Ravasi umilia nuovamente la povera Puglisi e scarta il suo lavoro, ritenendolo inadeguato. Successivamente lo comunica a Vittorio, scatenando l'ira di Matilde. Adelaide cerca di distrarsi dai problemi con il Paradiso e si innamora di una serra abbandonata a Milano. La Contessa chiede a Marcello di informarsi sulla vendita. Intanto Ezio si trasferisce a casa di Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Puntata 14 novembre 2022: Stefania vuole aiutare Marco

Marco ha rinunciato alla sua carriera. L'articolo sul Vajont ha scatenato la vendetta di Umberto e Tancredi che si sono dissociati dal lavoro del Di Sant'Erasmo, mettendolo in cattiva luce. Il ragazzo ha così deciso di abbandonare la sua carriera giornalistica e di dedicarsi ad altro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Stefania non sarà per nulla contenta di questa decisione e cercherà di fargli cambiare idea. Nella puntata della Soap in onda il 14 novembre 2022, la Colombo escogiterà un piano per convincere il suo fidanzato a non mollare e a combattere per proteggere il lavoro che ama. Ci riuscirà o Tancredi e Umberto torneranno all'attacco?

Flora si libera di Maria: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 novembre 2022

Maria ha disegnato una nuova collezione e ora attende il giudizio di Flora. La Puglisi spera che, con questo nuovo lavoro, la Ravasi si convinca del suo talento. Purtroppo però le sue speranze saranno vane. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 novembre 2022 ci dicono che Flora stroncherà ancora una volta la bella siciliana e la umilierà pesantemente. Non apprezzerà per nulla il suo lavoro e la rispedirà dietro la sua macchina da cucire. Poi, ancora più subdola, informerà Vittorio di aver fatto la sua scelta e di essere convinta che Maria non abbia alcuna vena artistica. Tutto questo scatenerà la reazione furibonda di Matilde, da sempre invece sicura che la ricamatrice abbia un grande talento. Umberto invece sarà molto fiero della sua compagna e brinderà con lei al successo. Sono riusciti a liberarsi di Maria molto prima del previsto.

Il Paradiso delle Signore Puntata 14 novembre, Anticipazioni: Ezio si trasferisce a casa di Vittorio

Ezio ha dovuto lasciare la sua casa per non essere accusato di concubinaggio. Dopo che Veronica è stata aggredita da alcune vicine, il Colombo ha accolto il suggerimento di Don Saverio e ha deciso di andarsene. Per sua fortuna, Vittorio – dopo aver scoperto quanto successo – è corso in suo aiuto e gli ha proposto di trasferirsi a casa sua. Ezio ha accettato di buon grado ed è grato al Conti per avergli dato questa opportunità. Di contro Umberto continua a pungolarlo; il Guarnieri si fa pericoloso. Intanto Adelaide si interessa a una serra abbandonata e vorrebbe comprarla. La Contessa incarica Marcello di informarsi sulla vendita.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.