Il Paradiso delle Signore 10: Salvatore Amato lascia Milano, l'addio inatteso

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci stupiscono e ci raccontando dell'addio di Salvatore Amato alla Caffetteria e a Milano.

Mentre Rai 1 ripropone le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, gli spettatori non vedono l’ora di scoprire le novità della decima stagione della soap, in arrivo a settembre 2025. Le Anticipazioni ci rivelano che ci sarà una svolta inattesa per il personaggio di Salvatore Amato, che lascerà la Caffetteria e poi anche Milano. Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: guai per Salvatore Amato

Alla fine della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Salvatore Amato ed Elvira Gallo hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio e la nascita del loro primo figlio. Fiocco blu per i due protagonisti della soap di Rai 1, ma non è di certo stato semplice arrivare fino a quel punto dato che Salvatore ha dovuto combattere a lungo con la famiglia di Elvira, invadente e dispotica, spesso noncurante dei bisogni della coppia. Stando alle Anticipazioni sulla nuova stagione del Paradiso, che torna in onda a settembre 2025 con le nuove puntate, i guai non saranno finiti per Salvatore dal momento che la famiglia Gallo continuerà ad intromettersi nelle scelte della giovane coppia. Elvira litigherà con suo padre, quando l’uomo si intrometterà nella decisione di nominare Marcello Barbieri come padrino del nipote, scatenando l’ira della figlia anche lei ormai allo stremo nei confronti dei genitori.

Il Paradiso delle Signore 10: svolta per Salvatore

Stando alle prime Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, per Salvatore Amato i guai non saranno finiti e proveranno tutti dalla famiglia della moglie Elvira Gallo. Mentre la ragazza cercherà di opporsi alle regole del padre cercando la propria libertà, Salvatore sopporterà fino al limite e poi comunicherà alla moglie di non poter più rimanere in questa situazione. Nel frattempo, sul piano professionale, per Amato ci sarà una svolta che lo porterà a prendere una decisione molto importante, quella di lasciare la Caffetteria. Ma c’è di più: Salvatore, saturo della famiglia Gallo, deciderà di lasciare Milano con moglie e figlio al seguito. Ci saluta così un altro personaggio amatissimo della soap di Rai 1, almeno per il momento dato che non sappiamo se tornerà nel corso della decima stagione.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello in crisi

Mentre Salvatore Amato ed Elvira Gallo lotteranno contro il padre della Venere per permettere a Marcello Barbieri si essere il padrino del loro bambino, lui non se la passerà benissimo. Le Anticipazioni della decima stagione della soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Marcello rimarrà al fianco di Adelaide di Sant'Erasmo, che si riprenderà perfettamente dall'operazione al cuore, anche se continua a provare qualcosa per Rosa Camilli. La bella giornalista tornerà in città per pochi giorni e questo sconvolgerà completamente Marcello, messo davanti ad una decisione dato che non ha neppure ancora confessato ad Adelaide quello che è successo a Rosa in sua assenza. Cosa accadrà? Lo scopriremo a settembre 2025.