TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati

Irene Sangermano
2

Cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Problemi per Elvira Gallo e suo padre mentre Gianlorenzo Botteri e Delia saranno innamoratissimi.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà col botto, con una serie di nuovi intrecci e colpi di scena che riguardano alcuni dei personaggi più amati della soap di Rai 1. Le Anticipazioni ci rivelano che ci sarà maretta tra Elvira Gallo e suo padre, quando l’uomo si opporrà all’idea di far fare a Marcello Barbieri da padrino al nipote. Al grande magazzino, invece, si lavora alla nuova collezione con Gianlorenzo Botteri e Delia innamoratissimi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Elvira litiga con il padre

Nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Elvira Gallo e Salvatore Amato sono diventati genitori. Dopo aver scoperto la gravidanza della Venere, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio ma non è stato semplicissimo mettere d’accordo tutta la famiglia prima del grande evento. Per fortuna c’è stato uno splendido lieto fine con la nascita del piccolo Andrea che ha riempito di gioia tutti quanti. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci svelano che nel corso della nuova stagione Elvira e Salvatore saranno alle prese con l’organizzazione del battesimo e dovranno scegliere il padrino. La coppia opterà per Marcello Barbieri, ma il padre di Elvira si opporrà all’idea ingaggiando così una brutta discussione con la figlia. Perché il signor Gallo non vuole che sia Marcello il padrino del piccolo Andrea?

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: il signor Gallo crea scompiglio

Abbiamo conosciuto il signor Gallo nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore andata in onda su Rai 1 e sappiamo che il padre di Elvira non è una persona esattamente semplice. Le Anticipazioni della nuova stagione ci rivelano che il signor Gallo darà filo da torcere alla figlia Elvira anche nel corso delle nuove puntate, opponendosi alla volontà della Venere che vuole, in accordo con il marito Salvatore, che sia Marcello Barbieri il padrino del figlioletto Andrea. Secondo l’uomo, infatti, Barbieri non è l’uomo adatto a ricoprire il ruolo e vorrebbe che il padrino del nipote fosse il cugino Tarciso. Chi la spunterà? Senza dubbio Elvira e Salvatore sanno come farsi rispettare ma è anche vero che il giovane Amato vuole cercare di evitare in ogni modo altre tensioni. E mentre a casa Gallo si litiga, al Paradiso è sbocciato un nuovo travolgente amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia e Botteri innamorati

L’amore tra Delia e Gianlorenzo Botteri è sbocciato a rilento dal momento che lo stilista del Paradiso ci ha messo molto tempo a capire di provare qualcosa di profondo per la Venere. Dopo essere stato derubato della sua collezione da Giulia Furlan, che l’ha esposta a Galleria Milano Moda provocando in lui una grande crisi, lo stilista ha ritrovato sé stesso e Delia gli è sempre stata vicino. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che nel corso della decima stagione Delia e Botteri vivranno finalmente con serenità il loro amore, collaborando alla nuova collezione da presentare al grande magazzino, che sarà ispirata al cinema.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna: Sirin la pagherà per tutte le sue malefatte? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Sirin la pagherà per tutte le sue malefatte? Ecco la nostra opinione al riguardo
Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Ho rifiutato tutti i reality, il mio sogno è condurre"
news VIP Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Ho rifiutato tutti i reality, il mio sogno è condurre"
Leo Gassman fa coppia con una giovane attrice... Anche lei ''Figlia d'arte''
news VIP Leo Gassman fa coppia con una giovane attrice... Anche lei ''Figlia d'arte''
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio il figlio di Simona arriva alla tenuta e ha un volto noto al pubblico delle Soap
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio il figlio di Simona arriva alla tenuta e ha un volto noto al pubblico delle Soap
Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti
news VIP Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti
Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
anticipazioni TV Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!
anticipazioni TV Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!
Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
news VIP Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV