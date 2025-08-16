Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati

Anticipazioni TV

Cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Problemi per Elvira Gallo e suo padre mentre Gianlorenzo Botteri e Delia saranno innamoratissimi.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà col botto, con una serie di nuovi intrecci e colpi di scena che riguardano alcuni dei personaggi più amati della soap di Rai 1. Le Anticipazioni ci rivelano che ci sarà maretta tra Elvira Gallo e suo padre, quando l’uomo si opporrà all’idea di far fare a Marcello Barbieri da padrino al nipote. Al grande magazzino, invece, si lavora alla nuova collezione con Gianlorenzo Botteri e Delia innamoratissimi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Elvira litiga con il padre

Nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Elvira Gallo e Salvatore Amato sono diventati genitori. Dopo aver scoperto la gravidanza della Venere, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio ma non è stato semplicissimo mettere d’accordo tutta la famiglia prima del grande evento. Per fortuna c’è stato uno splendido lieto fine con la nascita del piccolo Andrea che ha riempito di gioia tutti quanti. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci svelano che nel corso della nuova stagione Elvira e Salvatore saranno alle prese con l’organizzazione del battesimo e dovranno scegliere il padrino. La coppia opterà per Marcello Barbieri, ma il padre di Elvira si opporrà all’idea ingaggiando così una brutta discussione con la figlia. Perché il signor Gallo non vuole che sia Marcello il padrino del piccolo Andrea?

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: il signor Gallo crea scompiglio

Abbiamo conosciuto il signor Gallo nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore andata in onda su Rai 1 e sappiamo che il padre di Elvira non è una persona esattamente semplice. Le Anticipazioni della nuova stagione ci rivelano che il signor Gallo darà filo da torcere alla figlia Elvira anche nel corso delle nuove puntate, opponendosi alla volontà della Venere che vuole, in accordo con il marito Salvatore, che sia Marcello Barbieri il padrino del figlioletto Andrea. Secondo l’uomo, infatti, Barbieri non è l’uomo adatto a ricoprire il ruolo e vorrebbe che il padrino del nipote fosse il cugino Tarciso. Chi la spunterà? Senza dubbio Elvira e Salvatore sanno come farsi rispettare ma è anche vero che il giovane Amato vuole cercare di evitare in ogni modo altre tensioni. E mentre a casa Gallo si litiga, al Paradiso è sbocciato un nuovo travolgente amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia e Botteri innamorati

L’amore tra Delia e Gianlorenzo Botteri è sbocciato a rilento dal momento che lo stilista del Paradiso ci ha messo molto tempo a capire di provare qualcosa di profondo per la Venere. Dopo essere stato derubato della sua collezione da Giulia Furlan, che l’ha esposta a Galleria Milano Moda provocando in lui una grande crisi, lo stilista ha ritrovato sé stesso e Delia gli è sempre stata vicino. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che nel corso della decima stagione Delia e Botteri vivranno finalmente con serenità il loro amore, collaborando alla nuova collezione da presentare al grande magazzino, che sarà ispirata al cinema.