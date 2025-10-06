Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 7 ottobre 2025: Marcello lascia Adelaide senza parole, ecco perché

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Marcello è pronto a rimediare ai suoi errori e a dimenticare quanto successo con Rosa… di nuovo. Per riuscire a dare un colpo di spugna a tutto, Barbieri troverà un elegante attico nel cuore di Milano per andare a viverci con la Contessa. Tutto questo succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Il giovane imprenditore informerà la sua amata di questa grande novità e la pregherà di accettare. Ma Adelaide ne sarà destabilizzata. Riuscirà davvero a lasciare Villa Guarnieri? Intanto la redazione del Paradiso Donna si dividerà su chi intervistare al posto di Margherita Hack e arriverà, inaspettato, l’aiuto di Trancredi. Elvira e Salvatore annunceranno che lasceranno Milano prima del previsto mentre l’arrivo di Johnny, il cugino di Delia, sconvolgerà gli equilibri e colpirà Irene… Ecco ne dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Marcello vuole convivere con Adealide ma… Scopriamo cosa succederà ne Il Paradiso delle Signore

Tancredi ha protetto Marcello rubando le foto che Umberto era riuscito ad avere e che avrebbero di sicuro sconvolto Adelaide. Il Di Sant’Erasmo ha deciso di non supportare i piani del Guarnieri e ha agito nell’interesse della felicità di sua zia, come promesso. Marcello ha così potuto vedere con i suoi occhi il cambiamento che il nobile aveva giurato ma soprattutto può trovare il modo di rimediare ai suoi errori. Per tornare a concentrarsi sulla sua innamorata, penserà di fare un passo in avanti molto importante, ovvero quello della convivenza. Dopo il matrimonio, lui e la Contessa vivranno insieme ma il modo migliore per cominciare e stare sereni, è quello – almeno per lui – di lasciare Villa Guarnieri. Per questo motivo troverà e penserà di acquistare un elegante attico nel cuore di Milano e proporrà alla sua futura sposa di andarci a vivere il prima possibile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 ottobre 2025: Adelaide in crisi… potrà mai lasciare Villa Guarnieri?

La proposta di Marcello lascerà Adelaide senza parole o meglio la destabilizzerà. Sì perché la Contessa è molto legata a Villa Guarnieri e di sicuro non sarà semplice per lei lasciare la sua casa da sempre, che ha lasciato solo per il matrimonio – infelice – con Ravasi. La nobile farà fatica a pensare di doversi trasferire ma darà anche ragione al suo futuro marito, in merito al fatto che loro due abbiano necessità di cominciare una nuova vita, senza intromissioni. Adelaide si confiderà con Marta e Odile, alle quali rivelerà tutti i suoi dubbi e le sue perplessità. Chi avrà più paura di questa novità sarà Odile, che penserà a come sarà più difficile senza avere sua madre ogni giorno e ogni colazione accanto.

Il Paradiso delle Signore: Elvira e Salvatore anticipano il loro trasferimento

Salvo ed Elvira non hanno alternative e devono lasciare Milano per la salute del loro Andrea. Il piccolo starà sempre più male e preoccuperà moltissimo i suoi genitori. Per questo i due annunceranno di doversi trasferire a Sanremo prima del previsto e sproneranno Ciro a fare un passo molto importante. Intanto al Paradiso si discuterà di come fare per sostituire l’intervista a Margherita Hack e questo argomento provocherà un po’ di turbolenza in redazione. A proporre una soluzione sarà Tancredi, che si presterà a contattare la fisica per poter permettere a Rosa di intervistarla. Ma Roberto accetterà il suo aiuto? Intanto l’arrivo di Johnny, il cugino di Delia, susciterà la curiosità di tutti persino di Irene… che avrà una strana reazione nel conoscerlo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.