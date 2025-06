Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 prima del previsto: ecco le ultime Anticipazioni

Anticipazioni TV

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore debutta a settembre 2025 su Rai 1 ma i fan della soap possono esultare perché, già ad agosto, tornano i protagonisti della nona stagione dato che nei palinsesti appare la messa in onda delle repliche, in particolare delle ultime puntate. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore torna ad agosto, ecco perché

Il 26 maggio 2025 sono iniziate ufficialmente le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, e trapelano già le prime Anticipazioni sulla trama e sul cast, come la possibilità che Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri finiscano per fidanzarsi, dal momento che Marcello Barbieri potrebbe capire di essere innamorato di Rosa Camilli, e raggiungerla a Bologna per confessarle i propri sentimenti, chiudendo così per sempre con la contessa. Nel corso della decima stagione della soap di Rai 1 ci saranno diversi nodi da sciogliere, come il rapporto tra Odile e Matteo Portelli, che ha fatto un passo indietro scegliendo di essere semplicemente il più caro amico della figlia di Adelaide, quando ha capito che lei provava qualcosa per Guido.

Ma anche tra Odile e Umberto ci sarà un momento che potrebbe essere di tensione così come di dolcezza, dal momento che il Commendatore ha scoperto di essere il padre biologico della ragazza, grazie alla rivelazione di Adelaide prima del suo delicato intervento chirurgico al cuore. Come riuscirà a prendere il discorso e soprattutto come reagirà Odile, scoprendo che sua madre le ha sempre mentito? Nel frattempo, ottime notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore, dato che la soap torna in onda ad agosto 2025. Ecco perché.

Il Paradiso delle Signore, ad agosto le ultime puntate della nona stagione

La messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore è prevista per settembre 2025 ma la Rai fa un regalo ai fan della soap, dal momento che da lunedì 25 agosto il palinsesto pomeridiano prevede che dalle ore 16 alle torneranno in onda gli episodi conclusivi della nona stagione. I vertici di Viale Mazzini, infatti, hanno pensato di rinfrescare la memoria dei telespettatori con la messa in onda delle puntate finali, ovvero quelle che abbiamo visto poche settimane fa su Rai 1.

Mentre gli appassionati della soap esultano con gioia, la soap che ha sostituto per l’estate Il Paradiso delle Signore si sta rivelando un flop in termini di ascolti. Stiamo parlando di Ritorno a Las Sabinas, la soap spagnola incentrata sulla storia di Gracia e Paloma, che sembra non convincere particolarmente il pubblico dato che lo share non è mai oltre il 9% e che sembra che i dati siano destinati a peggiorare nelle prossime settimane.