Il Nome della Rosa: presentata in anteprima mondiale la Serie evento dal romanzo di Umberto Eco

"Il nome della rosa" di Umberto Eco, un romanzo colto, storico, filosofico, ma pervaso di grande ironia e di tanti temi, oltre a quello della detection col suo francescano ispirato a Sherlock Holmes, Guglielmo da Baskerville, compirà 40 anni l'anno prossimo. Uscito nel 1980, ha avuto un grandissimo impatto su tutta una generazione, tra cui alcuni di quelli che oggi lo portano sul piccolo schermo in una serie in onda in quattro puntate (8 episodi da 50 minuti l'uno) su Rai 1 dal 4 marzo. Il primo romanzo di Eco ha venduto oltre 55 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita al film di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery, prima di questa produzione italiana con attori di fama internazionale e una coproduzione tedesca. A presentare Il Nome della Rosa La Serie TV oggi alla Rai di Viale Mazzini, dopo la proiezione dei primi due episodi, c'erano i dirigenti dell'azienda al gran completo, incluso il presidente Marcello Foa, ma soprattutto il regista Giacomo Battiato, lo straordinario protagonista John Turturro e parte degli attori italiani, tra cui Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Stefano Fresi e Roberto Herlitzka.



Il Nome della Rosa Serie TV: Clip Ufficiale della Serie TV - HD

La direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha introdotto la conferenza, parlando del formato, ideale per un romanzo del genere: “la diimensione seriale è adatta a raccogliere la ricchezza del romanzo di Eco. In 500 pagine non si racconta un giallo, ma un libro che è un'enciclopedia di sapere, con tematiche rilevanti anche oggi, come l'importanza della cultura e del sapere e la scelta della razionalità invece della paura. Eco ci ha affidato i diritti perché in Rai era di casa, ci è cresciuto, e sapeva che gli avremmo dato garanzia di qualità, rispettando lo spirito del romanzo. La serie è stata girata a Cinecittà e mette insieme il talento di tanti, davanti e dietro le telecamere, con una star internazionale come John Turturro che ha saputo incarnare con grande aderenza il personaggio di Eco, non solo come attore ma anche dando un contributo alla scrittura (Turturro è accreditato anche come produttore esecutivo, ndr). Poi c'è una regia che è una festa per gli occhi, con molte citazioni dell'iconografia pittorica del Medioevo. E' una grande sfida, una macchina seriale adulta e matura, che dimostra che la fiction della Rai è cresciuta insieme al pubblico, abituato alla qualità”.





Il Nome della Rosa è stato venduto in tutto il mondo quando era ancora in fase di realizzazione, e andrà in prima serata sulla BBC (in America lo ha acquistato la AMC). Carlo Degli Esposti, uno dei produttori (Palomar), ha parlato dell'incontro giovanile con un libro che, come faceva Umberto Eco all'università di Bologna, apriva la mente e faceva ragionare i suoi lettori, anche i più giovani.

A dirigere la serie è Giacomo Battiato, esperto regista veronese a cui si devono film come I paladini, Una vita scellerata, e serie e film tv come Martin Eden e La piovra 8 e 9, che inizia scherzando: “Devo premettere che tra i tanti miracoli del Nome della Rosa c'è il fatto che sono ancora vivo, perché non è stata un'impresa delle più semplici. Non è solo un romanzo ma un grande libro, c'è il poliziesco ma dentro c'è anche la storia, la filosofia, l'amore, il ruolo della donna, il terrorismo, la conoscenza in generale. Il problema era trasformare tutto questo non in una lezione ma in azione e in immagini. Questo è stato un cast ideale, lo si, si dice sempre e spesso è ipocrita, ma non in questo caso. Ho i capelli bianchi e mi rendo conto che quando giro, se l'attore non è tanto bravo divento pessimo, nel nostro caso la qualità della recitazione è altissima, a partire da John per proseguire con Damian Hardung, che interpreta Adso, un attore tedesco ventenne scelto dopo 30 o 40 provini, e con Michael Emerson, Rupert Everett, una stupenda schiera di attori che sono stati una ricchezza. Michael Emerson all'epoca scrisse un tweet in cui diceva “sto vivendo un sogno, sono vestito da Monaco a Cinecittà, c'è il sole e la qualità della loro recitazione - e parlava di questi signori - mi ha letteralmente steso”.





La star John Turturro, uomo colto e intelligente, torna a lavorare in Italia dopo Mia madre di Nanni Moretti, e proprio oggi compie 62 anni (anche se confesserà di essersi fermato a 49 e di non festeggiare più): “Sono molto felice di essere qua, ringrazio Giacomo per aver pensato a me, ovviamente lui sa che sono inglese... è stato interessante che un regista italiano mi immaginasse nel ruolo. E mi sento molto privilegiato nell'aver potuto lavorare qua con questo cast, in una serie tratta da un libro ancora, fortunatamente o sfortunatamente, molto moderno e attuale. E' stata una bella esperienza di collaborazione, sono stato molto colpito dagli attori italiani che non solo recitavano in inglese ma anche con dialoghi molto difficili, e io so quanto sia difficile recitare in un'altra lingua. Sono rimasto colpito e commosso dall'impegno di tutti, è bello fare un progetto in cui si impara qualcosa. E no, non ho mai visto il film, io amo Sean Connery ma da quando sono piccolo lo associo a 007”.

Sintetico Fabrizio Bentivoglio, che è Remigio da Varagine: "è un'esperienza che “aggiunge tanto, non capita sempre a un attore di affrontare qualcosa che ti dia la possibilità di superare i tuoi limiti. Come ha detto John, il nostro è sempre un lavoro di squadra, con questi attori il livello si innalza, ci devi essere e io ho provato ad esserci”. Stefano Fresi è bravissimo e irriconoscibile nel ruolo di Salvatore, il monaco deforme che parla in una lingua composta da tante: “Non posso non ringraziare l'intelligenza dei produttori, visto che spesso si confina un attore nel ruolo che gli sta meglio addosso e invece qua mi hanno dato la possibilità di scoprire nuove corde. E' stato difficile capire dove finisse l'uomo e iniziasse l'animale. E' stato interessante, non posso che ringraziare e dire che è stata una gioia infinita, per di più lavorando con persone che in genere vado a vedere al cinema!”.





Roberto Herlitzka, perfetto come sempre, è Alinardo. La cosa curiosa è che il suo inglese perfetto è tutto frutto di recitazione: “Mi è piaciuto molto recitare in inglese perché quando recito in inglese e riesco a dire una battuta mi sembra di essere bravissimo. Però questo non ha fatto che aumentare un mio dolore, perché anche se l'ho studiato tanti anni fa non capisco una parola quando parlano loro, quindi non ho mai potuto scambiarci altro che un saluto”. Giacomo Battiato aggiunge: “Ci sono attori italiani anche bravissimi in grande difficoltà quando devono imparare le battute in inglese, nonostante il dialogue coach. Il suo caso invece è strepitoso: gli inglesi gli parlavano spontaneamente in inglese, io sono rimasto a bocca aperta sentendo come lui lavorava la battuta nella lingua”. Turturro si associa alle lodi: “Quando reciti in un'altra ligua è molto difficile essere chiaro e farsi capire ma è quasi impossibile essere ironico. Io e Roberto abbiamo fatto una prova in camerino e non riuscivo a crederci, sono rimasto esterrefatto, è una sfida enorme per un attore”.

Greta Scarano ha il doppio ruolo di Margherita e della figlia Anna (un'espansione sull'eresia dolciniana che ha avuto l'approvazione dello stesso Eco). “Tra le varie cose ho imparato a usare arco e frecce quindi ora potrei cacciare tranquillamente, poi per Anna uso una roncola e per Margherita una spada. Non vedo l'ora di vedere la serie per intero perché racconta anche la storia di Dolcino e Margherita, degli eretici che hanno fatto una rivoluzione incredibile per portare uguaglianza di genere, rispetto del prossimo e rifiuto delle gerarchie, cose che ancora oggi ci fanno discutere. Faccio fatica ad essere esaustiva perché è stata un'esperienza totalizzante, per me Giacomo è stato il faro che mi ha condotto in questo lungo viaggio, il suo sorriso e la sua grande solidità ci hanno portato in queste settimane di lavorazioni complicate".





In merito alle aggiunte assenti nel romanzo, Battiato chiarisce: “Andrea Porporati (sceneggiatore) mi mostrò una lettera di Eco. Lui sapeva che avrebbero sviluppato l'aspetto dell'eresia dolciniana e diceva “mi raccomando, non trattate male i dolciniani, non fategli fare cose troppo cattive", anche se ne hanno fatte di cotte e di crude. Nel romanzo Margherita e Dolcino sono citati 32 volte, e anche se non li racconta ci ha permesso di raccontare una storia parallela molto affascinante e due personaggi femminili”. Quando gli si chiede del suo apporto alla sceneggiatura e cosa gli interessava che ci fosse, John Turturro spiega: “Quando ho parlato con Giacomo gli ho detto che dovevano metterci abbastanza Umberto Eco, perché è molto difficile riuscire a inserire tutti gli elementi ma era importante che ci fossero il modo in cui pensa, come scopre le cose, la religione, la filosofia e la scienza- Di questo ho parlato con Giacomo perché ci tenevo a mettere più Eco possibile nella sceneggiatura. E quello che ci interessava di più era l'idea che la conoscenza è una protezione contro il potere”.

Chi conosce Umberto Eco dunque non tema tradimenti del suo pensiero, e si aspetti qualche bella sorpresa. Noi non vediamo ora di vedere gli altri sei episodi.