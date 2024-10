I Fratelli Corsaro, Anticipazioni: l'Ultima Puntata della Fiction va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con i Fratelli Corsaro. Cosa succederà nell'ultima puntata della Fiction, in onda questa sera su Canale5? Scopriamolo.

Ultimo appuntamento con I Fratelli Corsaro. Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, andrà in onda la puntata finale della Fiction che ci ha fatto compagnia nelle prime serate del mercoledì, su Canale5. Fabrizio e Roberto Corsaro, interpretati da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, sono pronti per un'ultima avventura ma scopriamo insieme cosa accadrà. Ecco le Anticipazioni Complete dell'episodio di oggi:

Va in onda stasera su Canale5, l'ultimo appuntamento con I Fratelli Corsaro. Si conclude una storia di amore e amicizia anzi di vero amore fraterno. Fabrizio e Roberto sono davvero fratelli e non potrebbero essere più diversi. Uno è uno scapolo e libertino incallito, giornalista di cronaca nera e pronto a tutto per trovare la notizia più interessante; l'altro è invece un avvocato serissimo, innamorato della moglie e desideroso di formare con lei una famiglia numerosa. I due sono accomunati dallo stesso fiuto per i crimini, quello che li ha portati a confrontarsi e scontrarsi nei casi che si sono trovati a trattare, seguendo ognuno il suo mestiere. A fare da sfondo alle loro indagini c'è sempre stata la loro famiglia, con mamma Antonia che li vizia ancora con i suoi manicaretti, come fossero bambini.

I Fratelli Corsaro va in onda per l'ultima volta questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, ma dalla prossima settimana le Fiction di Canale5 continueranno a farci compagnia con tante sorprendenti novità.

I Fratelli Corsaro Anticipazioni: ecco cosa succederà nell'ultima in onda su Canale5 il 2 ottobre 2024

Fabrizio prende un’importante decisione, ovvero quella di intervistare Onofrio Palillo, vittima di un grave errore giudiziario. Quando il giornalista si reca a casa sua, scopre che l’uomo è stato ucciso. Purtroppo per lui, gli inquirenti cominciano a pensare che sia stato proprio il giornalista ad assassinare Onofrio. A incastrarlo sono alcuni suoi movimenti sospetti, che lo fanno finire direttamente in prigione. Roberto dovrà correre in suo soccorso ma riuscirà a impedire che suo fratello finisca per scontare una pena per un crimine che non ha commesso? La situazione sarà tesa e sarà molto difficile salvare il Corsaro da un futuro drammatico.

I Fratelli Corsaro va in onda in prima serata su Canale5

