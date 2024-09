I Fratelli Corsaro: da Stasera Appuntamento con la Fiction di Canale5 con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con le Fiction Mediaset. Arrivano I Fratelli Corsaro. Da stasera, 11 settembre 2024, Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia saranno un giornalista e un avvocato di Palermo, impegnati a risolvere casi sempre più complicati. Vediamo insieme le Anticipazioni.

La stagione delle Fiction riprende ufficialmente su Canale5. Da stasera, mercoledì 11 settembre 2024, arrivano I Fratelli Corsaro. Beppe Fiorello e Paolo Briguglia sono Fabrizio e Roberto, due fratelli – come dice il titolo – uno giornalista di cronaca nera e uno avvocato penalista, che si troveranno a risolvere crimini sempre più complicati in un’assolata quanto splendida Palermo. Ma scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla Fiction e sulla prima puntata in onda oggi, alle ore 21.30.

I Fratelli Corsaro: La Trama della Nuova Fiction in onda su Canale5

A fare da cornice alla nuova Fiction di Canale5, I Fratelli Corsaro, sarà la città di Palermo, dalle mille e più anime. Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono due fratelli; uno è un giornalista di cronaca nera, l’altro un avvocato penalista. Nonostante le due carriere diverse, i due si trovano spesso a lavorare sullo stesso caso anche se vorrebbero, sinceramente, non doversi trovare insieme pure a lavoro. I Corsaro non potrebbero essere più diversi: Fabrizio è impulsivo e libertino mentre Roberto è preciso, attento, posato.

La differenza tra i due è evidente eppure il destino li porta sempre a ritrovarsi, in un modo o nell’altro, e sempre per risolvere casi sempre più intricati e misteriosi. Ma oltre alle indagini, c’è anche la vita privata. C’è mamma Antonia che li vizia ancora come fossero bambini, con i suoi manicaretti e c’è Monica, la moglie di Roberto, da cui l’avvocato spera di avere presto un figlio ma che è divisa tra maternità e carriera. La Fiction è ispirata ai romanzi di Salvo Toscano e andrà in onda ogni giovedì, in prima serata, per quattro serate.

Le storie dei Fratelli Corsaro partono da un doppio omicidio, di cui rimangono vittime due ex compagne di scuola. Il crimine si scopre legato a uno scandalo sessuale del loro liceo ma anche alla scomparsa di una giovane badante polacca, accusata di aver ucciso l’anziana per cui era stata assunta. Il caso continua a legarsi ad altre vicende come quella della morte di un segretario comunale di un paese vicino a Palermo, di cui viene accusato il sindaco. Fabrizio e Roberto si trovano quindi a indagare sui vari e intricati gialli, usando tutto il loro intuito. Non mancheranno colpi di scena, ipocrisie, inganni ma anche segreti di famiglia e continui battibecchi tra i due, che – nonostante le apparenze – si sostengono a vicenda, uniti da un legame fraterno inossidabile.

I Fratelli Corsaro: Ecco il cast completo della Fiction di Canale5

Beppe Fiorello è Fabrizio Corsaro , uno stimato giornalista di cronaca nera, curioso, caparbio, scapolo incallito ma anche un uomo molto generoso;

è , uno stimato giornalista di cronaca nera, curioso, caparbio, scapolo incallito ma anche un uomo molto generoso; Paolo Briguglia è Roberto Corsaro , avvocato penalista molto serio e serioso. Affidabile sul lavoro quanto nella vita quotidiana ma anche integerrimo e molto legato alla famiglia;

è , avvocato penalista molto serio e serioso. Affidabile sul lavoro quanto nella vita quotidiana ma anche integerrimo e molto legato alla famiglia; Roberta Rigano è Giulia Orlano , una giornalista brillante, collega e amica di Fabrizio;

è , una giornalista brillante, collega e amica di Fabrizio; Lorena Cacciatore è Valeria , la socia di Roberto, stimato avvocato ma anche una bellissima e affascinante donna;

è , la socia di Roberto, stimato avvocato ma anche una bellissima e affascinante donna; Enrica Pintore è Monica Corsaro , la moglie di Roberto, divisa tra carriera e maternità;

è , la moglie di Roberto, divisa tra carriera e maternità; Katie Greco è Maria Librizzi , attivista impegnata nella lotta contro la mafia;

è , attivista impegnata nella lotta contro la mafia; Vittorio Magazzù è Pippo Nocera , il fedele sodale di Fabrizio, fotografo di Sicilia Oggi;

è , il fedele sodale di Fabrizio, fotografo di Sicilia Oggi; Anita Zagaria è Antonio Corsaro , è la mamma di Fabrizio e Roberto;

è , è la mamma di Fabrizio e Roberto; Maurizio Marchetti è Don Luigi Trovato , un amico di famiglia ma anche prezioso alleato dei fratelli Corsaro;

è , un amico di famiglia ma anche prezioso alleato dei fratelli Corsaro; Massimo De Lorenzo è Gaetano , è un ex poliziotto, collaboratore di Roberto, pronto ad aiutarlo nelle indagini più complicate;

è , è un ex poliziotto, collaboratore di Roberto, pronto ad aiutarlo nelle indagini più complicate; Francesco Foti è Fisichella, è il vicequestore, un duro che nasconde un cuore tenero.

I Fratelli Corsaro Anticipazioni: ecco cosa succederà nella prima puntata in onda su Canale5 l’11 settembre

Nella prima puntata de I Fratelli Corsaro in onda su Canale5 mercoledì 11 settembre 2024, conosceremo Fabrizio e Roberto e la loro famiglia, quella vera e quella sul lavoro. I due saranno impegnati a risolvere un duplice omicidio. A Palermo vengono infatti ritrovate, uccise, sia Francesca Raimondo sia Rosaria Cangelosi. Questi due omicidi sembrano all’apparenza non aver alcun tipo di legame l’uno con l’altro ma i Corsaro scoprono che le donne avevano qualcosa in comune, erano compagne di scuola. Il caso diventa sempre più intricato e pieno di colpi di scena ma Fabrizio e Roberto non si lasciano scoraggiare. I due capiscono che per capire cosa sia davvero successo, si deve scavare nel passato. Ma non sarà certo semplice indagare sui tempi passati e soprattutto non sarà indolore.

I Fratelli Corsaro va in onda in prima serata su Canale5