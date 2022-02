Anticipazioni TV

Il reality si ferma per una settimana. La nuova programmazione di Mediaset.

Questa sera, la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip non andrà in onda. Il reality, condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli tornerà in onda lunedì 7 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, salta la messa in onda della quarantesima puntata, ecco perché

Mediaset è corsa ai ripari e evitando la sfida con la quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, granitica certezza di Viale Mazzini che sta registrando il record di ascolti e di share.

Al posto del Grande Fratello Vip, Canale 5, propone dunque la commedia di Luca Miniero, Attenti al gorilla con Frank Matano. La Casa di Cinecittà e le vicende dei Vipponi torneranno la prossima settimana quando sarà eletto il primo finalista della sesta edizione. Al televoto, si sfidano per il primo scettro, Delia Duran, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Nei sondaggi è vantaggio, ancora una volta, la modella sudamericana e moglie di Alex Belli, Delia.

Nel corso di questa settimana, nella Casa del Gf Vip, non sono mancati litigi e dolorosi sfoghi frutto, probabilmente di un po' di stanchezza da parte dei concorrenti. Furiosi scontri tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e pianti sconsolati da parte quest'ultimo e di Lulù, criticata dalla Bruganelli.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha anche minacciato di voler abbandonare definitivamente il reality, dichiarando di sentire fortemente la mancanza del figli, profondamente sconsolato dai continui litigi con Sophie. Soleil, Katia e anche Gianluca Costantino, hanno ammesso di essere stanchi di assistere alle loro litigate, convinti che tutto questo non faccia che logorare il rapporto.

