Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano fuori controllo: il Vip prova ad aprire la porta di sicurezza per lasciare la Casa

Gossip TV

Alessandro in crisi al Grande Fratello Vip: "Io domani esco, Sophie a me non mi vedrai mai più".

Alessandro Basciano ha letteralmente perso le staffe nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver litigato animatamente con Sophie Codegoni, l'ex tentatore di Temptation Island ha provato ad aprire le porte di sicurezza per lasciare definitivamente il gioco.

Alessandro Basciano deciso a lasciare il Gf Vip, il gesto inaspettato

Alessandro vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. "Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio" ha confessato il concorrente tra le lacrime rivelando a Soleil Sorge di aver provato ad aprire la porta di sicurezza.

"Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire" ha aggiunto Basciano visibilmente provato per la lite avuta al Gf Vip con la Codegoni "Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?".

Leggi anche Sophie Codegoni sgancia la bomba su Alessandro Basciano

Come riporta Biccy, Alessandro ha poi continuato il suo sfogo attaccando duramente Sophie: "Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente. Sole, io a lei ho detto di dormirci sopra e di decidere domani cosa fare della nostra storia. Lei invece ha fatto la sceneggiata, uno show davanti a tutti senza limiti. Quindi lei nelle relazioni non ha un limite ed è grave. [...] Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò". L'ex tentatore abbandonerà veramente la Casa?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.