Nuove polemiche sulle ultime dichiarazioni della Bruganelli sui comportamenti di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip.

Nella tarda serata di ieri, Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe, ha pubblicato due Ig stories sul suo profilo Instagram che hanno fatto infiammare il web.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Lulù ha bisogno di aiuto", pioggia di critiche poi cancella tutto

Nella prima, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un pensiero dall'account lapierdadelgf (profilo a quanto sembra di una studentessa) in cui veniva mostrato un video di Lulù accompagnato dalle seguenti parole: "Ragazzi non è una critica, ma Lulù ha bisogno dell'aiuto di una persona competente e a mio avviso ha davanti un percorso molto lungo. Non mi sembra strano che stia avanti nuovamente adesso questa esplosione di sintoni perché non c'è l'oggetto della sua dipendenza/ossessione che è Manuel" (quest'ultima storia è stata cancellata, probabilmente in seguito alle critiche che le sono arrivate).

Nella seconda Ig Stories, la Bruganelli scrive: "Secondo me non si può giustificare ogni capriccio di Lulù. questa volta sono d'accordo con Nathaly Caldonazzo" La stessa Nathaly che l'opinionista aveva attaccato sostenendo che non aveva le competenze necessarie per giudicare i comportamenti di Alex Belli. E ci sarebbe da chiedere se la Bruganelli ne abbia altrettanto per giudicare Lulù come una ragazza che abbia bisogno di aiuto ossessionata dal ragazzo di cui è innamorata.

Il video incriminato della principessa riguarda uno sfogo di Lulù nei confronti di Miriana e Nathaly, nel quale criticava la scelta delle postazioni durante l'esibizione radiofonia. La Selassiè è scoppiata in lacrime parlando del suo naso e di quanto si senta insicura sul suo aspetto.

Lulù non è di certo l'unica concorrente che si è lasciata andare in sfoghi sconsolati o carichi di rabbia. Ricordiamo quello più recente di Giucas Casella o i pianti a fine puntata di Soleil o, ancora prima, l'esplosione di collera di Aldo Montano nei confronti di Belli.

