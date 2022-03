Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 7 marzo 2022

Anticipazioni TV

Quarantasettesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 7 marzo 2022, quarantasettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 7 marzo 2022 , in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Anche questa sera una doppia eliminazione andrà a sconvolgere i "piani" degli inquilini di Cinecittà. Al televoto: Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa di Gf Vip ad un passo dalla finale prevista per lunedì 14 marzo prossimo. (Leggi qui per conoscere le preferenze dei sondaggi)

Ma non è finita qui: stessa sorte anche per un altro concorrente sconfitto in un televoto flash. Per i concorrenti, però, almeno una piacevole certezza: la proclamazione del terzo finalista dopo Delia Duran e Lulù Selassié.

Alex Belli, dopo qualche settimana di assenza, torna a far parlare di sé, dentro e fuori della Casa.

Infine, riflettori puntati sulla Lulù Selassié che racconterà la sua storia.

L'appuntamento con la quarantasettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

