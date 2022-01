Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 3 gennaio

Anticipazioni TV

Trentunesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Laura Freddi.

Oggi, lunedì 3 gennaio 2022, trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 27 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Laura Freddi che questa sera sostituirà Sonia Bruganelli nel ruolo di opionionista. La moglie di Paolo Bonolis è infatti in vacanza con la sua famiglia e per l'occasione ci sarà la showgirl romana ed ex gieffina a commentare i concorrenti e regalare immunità.

Non è l’unica new entry della serata, anche nella Casa ci sarà un nuovo ingresso: quello dell’attore Kabir Bedi.

Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. E' infatti scoppiata la passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sembra esserci anche una simpatia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dagli esiti ancora imprevedibili. I gieffini hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in questa occasione di festa, non sono mancate le discussioni e i litigi che continuano tra musi lunghi e scontri.

Biagio D’Anelli, eliminato la settimana scorsa, ha avuto modo di vedere da fuori quanto detto sul suo conto mentre era nella Casa. Avrà qualcosa da dire a qualcuno?

In nomination, Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Chi dovrà abbandonare la Casa di “Gf Vip”?

L'appuntamento con la trentunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.