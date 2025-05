Gerri, stasera su Rai 1 il finale di stagione: la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità su Gregorio Esposito

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai 1 l'ultima puntata di Gerri, la serie con Giulio Beranek che racconta la vita e le indagini dell'Ispettore Gregorio Esposito, nato dalla fantasia della scrittrice Giorgia Lepore. Ecco le anticipazioni del finale di stagione.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda il finale di stagione della miniserie Gerri, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore incentrati sui casi dell'Ispettore Gregorio Esposito detto Gerri e con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. Come per le tre puntate precedenti, la vita di Gregorio e soprattutto il suo doloroso passato si mescolano a un nuovo caso da risolvere, e quindi il personaggio principale dovrà mettere da parte il privato per restare calmo e svolgere le sue indagini con la massima lucidità.

Trentacinque anni, occhi profondi e aria sfuggente, Gerri è una figura letteraria intrigante e complessa, un uomo malinconico e inquieto che però non perde mai la sua umanità e la sua generosità. Qualcuno vorrebbe tirargli le orecchie perché è un inguaribile seduttore, ma il nostro è anche capace di farsi voler bene, in particolare il suo diretto superiore Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane), che gli fa quasi da papà e si prende la briga di indagare sulle sue origini. Nelle vene di Gerri scorre sangue Rom, ma perché i suoi genitori lo abbiano abbandonato è rimasto fino a oggi un mistero: per noi e per lui.

A completare il cast di Gerri, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, troviamo: Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Gerri: Anticipazioni della quarta ed ultima puntata:

Il finale di stagione di Gerri si intitola Ogni promessa è debito e vede Gregorio Esposito alle prese con l'omicidio di una donna di nome Ketty Capasso che viene trovata uccisa all'interno della sua casa. La polizia sospetta che l'assassino sia il fidanzato, già colpevole di ripetute violenze domestiche e sparito dalla circolazione subito dopo l'omicidio della compagna. Mentre i figli della coppia vengono affidati a una casa-famiglia, le indagini procedono e Gregorio Esposito scopre che la vittima aveva altri nemici e che tutti avevano una ragione per eliminarla. Intanto, grazie alle scoperte di Marinetti, Gerri apprende che il suo vero nome è Goran e si mette in cerca di un certo Tano, un amico di infanzia che potrebbe dargli informazioni preziose. L'ispettore e Lea sembrano lontani, ognuno preso dalle proprie cose. Si riavvicineranno?

Non perdete, questa sera, su Rai 1 alle 21.30, la quarta e ultima puntata di Gerri. Ricordiamo che gli episodi della serie diretta da Giuseppe Bonito sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.