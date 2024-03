Anticipazioni TV

Folle d'Amore - Alda Merini: Intervista a Luca Cesa, Ettore Carniti nel Film TV in onda stasera su Rai1

di Silvia Farris 14 marzo 2024 2

In attesa di vederlo stasera nei panni di Ettore Carniti in Folle d'Amore, il Film TV dedicato ad Alda Merini, abbiamo voluto scoprire di più sul talentuoso attore romano, Luca Cesa. Ecco cosa ci ha rivelato in questa intervista.