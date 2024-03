Folle d'Amore - Alda Merini: stasera su Rai1 Laura Morante è Alda Merini nel Film TV dedicato alla "poetessa dei Navigli"

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera su Rai1 con il Film TV dedicato ad Alda Merini, interpretata da Laura Morante. Un viaggio alla scoperta della vita e dei drammi della poetessa, diventata figura di riferimenti per la vita culturale italiana.

Appuntamento molto intenso nella prima serata di oggi, giovedì 14 marzo 2024. Su Rai1 va in onda Folle d’Amore – Alda Merini, il Film TV con Laura Morante nei panni di Alda Merini, la “poetessa dei Navigli”. Il biopic la cui regia è stata affidata a Roberto Faenza racconta i momenti salienti della vita dell’artista, con l’intento di rivelarla non solo come poeta ma anche e soprattutto come donna e madre, narrando l’inquietudine, l’ironia e la capacità d’amare, che hanno rappresentato tutta la sua esistenza. Alda Merini, con le sue raccolte, ha saputo toccare il cuore e l’anima di tutti coloro, anche molto giovani, che hanno saputo cogliere la sua poetica, mai spentasi neanche nell'apparente oscurità toccata durante i suoi ricoveri psichiatrici. Scopriamo insieme cosa vedremo.

Folle d’Amore – Alda Merini: il Film TV dedicato ad Alda Merini va in onda stasera su Rai1

Questa sera, giovedì 14 marzo 2024, alle ore 21,30, su Rai1 ci aspetta un appuntamento con la “poetessa dei Navigli”. Va in onda il Film TV Folle d’Amore – Alda Merini. Laura Morante interpreta la poetessa Alda Merini e le dà vita nei momenti salienti della sua vita, dalla sua adolescenza al momento in cui, a 70 anni, la si può incontrare a Milano, a Ripa di Porta Ticinese.

Il Film che vede al fianco della Morante, tra gli altri, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Sofia D’Elia - Alda da giovane e da adolescente - Mariano Rigillo, Giorgio Marchesi, Luca Cesa e Alessandro Fella, si propone di raccontare la vita della Merini al grande pubblico. E lo fa facendo partire la narrazione da una poetessa ormai settantenne, la cui porta di casa è sempre aperta agli intellettuali, ai cantanti, ai giornalisti ma anche ai semplici curiosi, che vogliono conoscerla e parlare con lei. Unghie smaltate e sigaretta sempre accesa, in un caos in cui lei trova la sua dimensione.

A renderla così famosa è la sua poesia ma anche la sua vita, vissuta sempre senza mezze misure e sempre nel pieno rispetto di se stessa. Ed è così che comincia il racconto della sua adolescenza, quando dotata di una grande sensibilità, nel secondo dopoguerra, scrive poesie che sua madre, donna austera, non riesce a comprendere e che suo padre di certo non incoraggia. Alda vuole studiare ma non viene ammessa al liceo classico, fatto che per lei è una vera e propria umiliazione ma che non la scoraggia e non l’allontana dalla poesia. La sua diventa proprio un’ossessione ed è una sua ex insegnante a darle un’occasione, portando i suoi versi al critico Giacinto Spagnoletti, che ne rimane affascinato e la invita nel suo salotto letterario.

Le poesie di Alda hanno successo e arrivano le prime pubblicazioni. Il suo precoce talento la porta a incontrare, nel circolo letterario, il suo primo amore, Giorgio Manganelli, più grande di lei di dieci anni ma soprattutto sposato. Giorgio però la lascia e Alda è disperata. La vita le riserva un altro grande incontro, quello con Ettore Carniti, che diventa suo marito.

Alda prova a essere una moglie e madre tradizionale ma il suo modo di amare, così suo e così totale, non le permette di esserlo. Lei ed Ettore si trovano a litigare molto spesso. A questo si aggiunge una grande insoddisfazione letteraria e lavorativa. Le sue poesie non vengono lette come un tempo e non riesce a trovare nessuno che voglia pubblicare le sue nuove raccolte. Questo brutto momento culmina con una grave crisi di nervi, dovuta a una psicosi già palesatasi quando aveva sedici anni, e che questa volta la porta a un ricovero. Ettore chiama i soccorsi ma non può immaginare che sua moglie non venga portata in ospedale ma venga accolta in manicomio.

Alda decide di rimanere nella casa di cura e là, tra un ricovero e l’altro ma anche tra una visita a casa e l’altra, per stare con suo marito e le sue amate figlie, passano dieci anni. A darle il coraggio necessario a riprendere con la sua poesia è il dottor Gabrici, lo psichiatra che la ha in cura. È lui che le regala persino una nuova macchina da scrivere, permettendole di ripristinare il suo particolare contatto con il mondo. Alda scrive e racconta il suo dolore e la sua malattia. Continua a farlo anche dopo che Ettore muore e lei sposa un altro uomo, il poeta Michele Pierri, che la porta a vivere a Taranto. La felicità della coppia non dura molto perché anche Michele se ne va poco dopo. Al suo rientro a Milano, la Merini ha un unico scopo: non darsi per vita e proseguire a raccontarsi tramite la sua poesia. E il suo è un grande successo visto che presto diventa una delle figure di riferimento non solo dell’arte poetica ma della vita culturale dell’Italia.

Folle d’Amore – Alda Merini ci aspetta questa sera su Rai1, alle ore 21.30.