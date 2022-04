Nero a Metà: al Via Stasera la Terza Stagione della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Un ritorno che in tanti aspettavano con ansia. Da stasera in onda la terza stagione di Nero a metà in prima serata su Rai 1 con un Claudio Amendola alle prese con le conseguenze della sorprendente riapparizione di Clara. Tutte le anticipazioni sul Commissariato del Rione Monti di Roma.

Cominciamo dalla conferme: il commissariato del Rione Monti di Roma, a cui i telespettatori sono ormai affezionati, e ovviamente Claudio Amendola nei panni di Carlo Guerrieri, il protagonista che ora si trova suo malgrado a mandare avanti la baracca. Per il resto, Nero a metà torna stasera 4 aprile in prima serata su Rai1, ogni lunedì per sei puntate e dodici episodi, con new entry assortite, ripartendo dal colpo di scena con cui si era conclusa la seconda serie: la riapparizione di Clara.

Proprio lei, l’ex moglie di Carlo da tempo latitante, la madre che Alba (Rosa Diletta Rossi), nella serie medico legale, non ha mai avuto accanto. E non si tratta di un incubo in pieno giorno ma di un evento imprevisto che riapre una ferita mai del tutto guarita. Nero a metà è diretta da Claudio Amendola e Enrico Rosati, prodotta da Rai Fiction e Cattleya. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara, Daphne Scoccia, Alessia Barela e Angela Finocchiaro, oltre alle new entry Caterina Guzzanti, Giorgia Solari, Gianluca Gobbi, Adriano Pantaleo.

Si è chiusa quindi con il ritorno di Clara, la seconda stagione di Nero a metà, col riapparire dei fantasmi di un passato legato a una donna che dopo aver commesso reati, detto bugie ed essersi nascosta in Svizzera, di punto in bianco torna a Roma per costituirsi, scontare la sua pena e chiedere perdono alla figlia che ha abbandonato da piccola. Alba è scossa nel vedersela davanti: l’ha tanto cercata e ora è lì. D’istinto decide di non lasciarla sola anche se Carlo è convinto che sia un errore e che Clara porterà solo altro dolore nelle loro vite.

Dalla ricomparsa di Clara riprende il racconto della terza stagione.

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata della terza stagione di Nero a metà

Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba. Ben presto si scopre che si è allontanata su un’auto guidata da un uomo di cui non si conosce l’identità. Alba pensa a un rapimento, Carlo è invece convinto che sia fuggita volontariamente.

Nel frattempo, Bruno e Alice, la seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma da Ginevra e Alice riconosce l’uomo che ha portato via Clara, lo ha visto parlare con la madre due anni prima. Il caso è intricato e misterioso e Carlo non riesce a trovare risposte. Anche quando Bragadin recupera sul computer di Clara le foto di una donna con una valigia, scattate di nascosto da lei alla stazione Termini, tutto si risolve in un buco nell’acqua.