Fiction Rai in arrivo da settembre 2025: ecco tutte le novità che ci aspettano in autunno

Con settembre in arrivo è tempo di vedere cosa ci aspetta prossimamente nelle prime serate di Rai1. Tante le novità che ci aspettano e altrettante le nuove stagioni delle Fiction già da noi tanto amate. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il mese di settembre – in arrivo – porta con sé tanta voglia di ricominciare anche in TV. Sono in arrivo tantissime nuove Fiction ma anche nuove stagioni di appuntamenti già da noi conosciuti e molto attesi. E si comincerà molto presto, a partire dalla metà di settembre 2025, per un autunno caldissimo ma anche per un inverno pienissimo di novità. Ma scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

Fiction Rai: novità e ritorno attesi in arrivo dall’autunno sulla Rai

Vi abbiamo già rivelato che presto ci faranno compagnia le nuove stagioni di Cuori, di Don Matteo e di Blanca, arrivate rispettivamente alla terza, alla quindicesima e alla terza stagione. Questi sono solo alcuni dei titoli che ci faranno compagnia nelle prime serate di Rai1. Tra i ritorni previsti ci sono anche Makari, con la quarta stagione e Il Commissario Ricciardi, con la terza.

Cuori, Don Matteo e Un Professore ci hanno accompagnato, con le repliche, durante l’estate e hanno quindi aumentato il desiderio di vederle di nuovo e in modo inedito, sulla Rete Ammiraglia Rai. Ritorno anche per Il Commissario Montalbano che, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, avrà il suo posto in prima serata con quindici imperdibili appuntamenti.

Ecco le nuove stagione in arrivo

Ma veniamo alle nuove stagioni delle Fiction che già amiamo.

Blanca: ecco le novità della nuova stagione

Blanca 3 arriva con grandi novità e con una protagonista in crisi. La sicurezza che ha contraddistinto la consulente verrà a mancare e purtroppo si troverà in difficoltà persino a pensare al suo futuro. Accanto a sé troverà sempre Lucia, Stella, suo padre Leone, Bacigalupo e Liguori, sebbene abbia scelto un’altra donna. Ma la vita amorosa per Blanca non sembrerà chiusa. In commissariato fa il suo ingresso una new entry: Domenico, un contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza con base a Genova.

Cuori 3: ecco la trama della nuova stagione

Cuori 3 arriverà in ottobre 2025 invece che a settembre come previsto. La decisione è arrivata in questi giorni e ha fatto slittare la nuova stagione che vedrà Alberto e Delia marito e moglie. Ci ritroveremo nel 1975, cinque anni dopo la fine della precedente stagione. I due desiderano un figlio ma purtroppo non arriva. In reparto la loro complicità vacillerà a causa del nuovo primario Luciano La Rosa, un uomo vigoroso e rigoroso, che rischierà di metterli uno contro l’altra. Ma il matrimonio rischierà di crollare anche a causa di un segreto che Alberto nasconde da tempo e che non ha mai avuto il coraggio di confessare a Delia e che riemergerà con Irma, una bellissima cantante di night club.

Makari 4: ecco cosa succederà nella nuova stagione

La nuova stagione di Makari, la quarta, non ha al momento data certa ma sappiamo che negli episodi inediti Saverio, appena Suleima si allontanerà per fare carriera, tornerà a ficcare il naso in affari complicati e nelle indagini di polizia. Ma non solo: nella sua vita ricomparirà Michela e arriverà Arianna, un’adolescente terribile. Accanto a lui avrà sempre le sue spalle ovvero Marilù, Azrah, Giulio e suo padre.

Un Professore 3 arriva a novembre 2025

Nel tardo autunno arriverà la terza stagione di Un Professore. Le nuove puntate vedranno i ragazzi del professor Dante Balestra, impegnati con l’anno della maturità. Tutti i giovani così come i protagonisti del mondo adulto, vivranno una maturazione emotiva e verranno investigate soprattutto le relazioni amorose tra di loro. Un nuovo personaggio, il professor Leone (interpretato da Dario Aita), è destinato a sconvolgere il corso della storia… ma in bene o in male? Lo scopriremo presto.

Fiction Rai: ecco le novità in partenza in autunno

All’inizio dell’articolo vi abbiamo anticipato che oltre ai graditi ritorni, ci faranno compagnia tante novità. Si partirà, in ordine di tempo, con un nuovo impegno di Carmine Recano, ovvero Noi del Rione Sanità, fiction in tre serate. L’attore dopo Mare Fuori – in arrivo su Rai2 con la sesta stagione – e Belcanto, interpreterà Don Giuseppe Santoro, un parroco la cui figura è ispirata a don Antonio Loffredo, prete illuminato che ha saputo trasformare il popoloso quartiere Sanità, povero e degradato fino a pochi anni fa ed evitato dagli stessi napoletani, insieme a un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, con cui ha fondato una cooperativa sociale per riqualificare gli spazi abbandonati e dare un’opportunità concreta di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, per creare un’alternativa al nulla o all’illegalità.

Noi del Rione Sanità seguirà La Fiction La Ricetta della Felicità, in arrivo presumibilmente il 14 settembre 2025. Protagoniste di questa serie sono Cristiana Capotondi e Lucia Mascino e la trama ci rivela che la vita di Marta Rampini, apparentemente perfetta, viene sconvolta quando il marito Enrico viene accusato di riciclaggio e fugge via, senza lasciare traccia. La donna rimane sola con la figlia Greta e con la svampita Rosa, sua suocera. Nonostante le difficoltà, Marta decide di reagire e parte alla ricerca del consorte, ritrovandosi a Marina di Romagna, una località di villeggiatura dove crede di trovalo. Là si imbatte in un posto molto bizzarro, gestito da Susanna e dalla sua strana famiglia. La serie mixa indagini, scoperte sorprendenti e nuove amicizie ma anche un nuovo inizio per tutti i suoi personaggi.

Si continuerà poi con la miniserie Se Fossi in te con Marco Bocci, Laura Chiatti e Nino Frassica. È la Vigilia di Natale e Massimo, un operaio della fabbrica di dolci Sangiorgi, si ritrova nel corpo di Valentina Sangiorgi, la nuova dirigente dello stabilimento. I due hanno espresso lo stesso desiderio e ora devono affrontarne le conseguenze. Lui deve dirigere l’azienda e una situazione famigliare complessa, lei invece entra nella vita di famiglia del suo dipendente e scopre quanto amore e quanto sacrificio c’è dietro. Tra situazioni imbarazzanti, sentimenti inaspettati e verità nascoste, alla fine Massimo e Valentina saranno chiamati a decidere se riprendere la loro vita di sempre oppure lanciarsi in un nuovo inizio.

Sandokan e il film TV Carosello In Love

Meritano una menzione a parte due nuovi appuntamenti sempre previsti entro il 2025. Sandokan arriverà a dicembre 2025 e vedrà Can Yaman nei panni della mitica Tigre di Mompracem. L’attore turco, dopo El Turco andato in onda su Canale5, sarà protagonista delle prime serate di Rai1.

Sempre nel 2025 arriverà Carosello in Love con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio. Il film TV ci riporterà indietro nel tempo a quando la TV era appena entrata nelle case degli italiani, portando con sé tanti cambiamenti. Laura è affascinata dal potere della TV e vince il concorso per segretarie in Rai contro la volontà del padre. Carosello è il suo primo e unico amore; ama tutto di questo programma e vorrebbe una vita come quelle che si vedono sullo schermo. Per Mario il televisore è invece solo un elettrodomestico. Lui è un creativo – lavora come regista per Carosello – ed è uno sciupafemmine. All’inizio i due proprio non si trovano ma con il passare del tempo qualcosa anche in loro cambia e dopo vent’anni tutto potrebbe trasformarsi in amore.

Fiction Rai in arrivo nel 2026

In questo articolo vogliamo soffermarci solo sulle Fiction in arrivo nel 2025. Sono però tantissime anche quelle che ci aspettano il prossimo anno, di cui vi anticipiamo i titoli con la promessa di parlarvene molto presto in modo più approfondito.

Nel 2026 arriveranno: