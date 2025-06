Blanca 3: ecco il teaser trailer e il teaser poster della nuova stagione della Fiction con Maria Chiara Giannetta

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo nelle prime serate autunnali di Rai1. È in arrivo Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta di nuovo nei panni della consulente di polizia Blanca Ferrando. Ecco le prime novità sulla nuova stagione insieme al teaser trailer e al teaser poster.

Grandi attese nel palinsesto Rai in arrivo in autunno. A settembre 2025 ritorna Blanca, la Fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente della polizia Blanca Ferrando. L’appuntamento sarà come sempre per la prima serata e sono tante le novità che dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione. A dimostrazione ecco il teaser poster e il teaser trailer di Blanca 3. Vediamoli e scopriamo qualcosa in più su questa nuova avventura.

Blanca 3 è in arrivo a settembre 2025

Blanca 3 è in arrivo, l’appuntamento è per settembre 2025, in prima serata su Rai1. Saranno 6 appuntamenti tutti da seguire e sono tante le novità che vedremo in questa terza stagione, presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival il 27 giugno 2025. Maria Chiara Giannetta riprende il ruolo di Blanca Ferrando la consulente della polizia specializzata nel décodage dei file audio. Accanto a lei ritroveremo Giuseppe Zeno, nei panni dell’ispettore di polizia Michele Liguori, Enzo Paci in quelli del vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo, Gualtiero Burzi in quelli dell’assistente capo Nello Carità, Michela Cescon in quelli della madre di Blanca Nadia Zunino, Ugo Dighero in quelli del padre di Blanca Leone Ferrando, Federica Cacciola in quelli di Stella Musso ovvero della migliore amica della protagonista e Sara Ciocca in quelli della figlia adottiva di Blanca. A loro si uniscono, nella terza stagione, Domenico Diele e Matilde Gioli. Ma che ruoli avranno? Scopriamolo insieme ma prima ecco il teaser poster:

Blanca 3: ecco la trama della nuova stagione

La terza stagione di Blanca partirà il prossimo settembre e, stando alle prime informazioni sulla trama, scopriamo che Blanca sarà molto diversa da prima. Se infatti sino a ora si è gettata anima e corpo nelle vicende della sua vita, a volte anche senza rete di sicurezza, ora si troverà in difficoltà e rifiuterà persino di pensare al futuro, convinta di bastare a se stessa. La vita e le circostanze la porteranno comunque ad affrontare il buio che non le aveva mai fatto così tanta paura. Accanto a sé avrà sempre Lucia, Stella, suo padre Leone, Bacigalupo e Liguori, sebbene abbia scelto un’altra donna invece che lei, nonostante provi ancora dei forti sentimenti per Blanca. Chiusa quasi in se stessa, la nostra protagonista si troverà a conoscere un nuovo personaggio ovvero Domenico (Domenico Diele), un contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza con base a Genova. Novità in arrivo anche nelle fila della polizia con qualcuno che sembra pronto a prendere il posto di Russo.

Ecco il teaser trailer di Blanca 3:





Blanca 3 arriverà a settembre 2025 in prima serata su Rai1.