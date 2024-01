Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia: presentata la miniserie sull'autore nel nostro inno in arrivo su Rai 1

Anticipazioni TV

Il 12 e il 13 febbraio la storia di Goffredo Mameli, conosciuto come l'autore del Canto degli Italiani, andrà in onda su Rai 1. La miniserie, intitolata Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia è stata presentata a Roma dai registi e dai giovani protagonisti.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, su Rai 1 e in prima serata, e nella settimana successiva al Festival di Sanremo 2024, arriva sul piccolo schermo la storia dell'eroica esistenza di Goffredo Mameli, il giovane poeta e patriota del Risorgimento che scrisse il nostro inno nazionale, conosciuto anche come Il Canto degli Italiani. Prodotto da Pepito Film in collaborazione con Rai Fiction, Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia è una miniserie in due puntate sceneggiata da Antonio Antonelli e Michela Straniero e diretta da Ago Panini e Luca Lucini, che hanno voluto definirla una "Via Pàl" genovese, perché Nino Bixio, Goffredo Mameli e i giovani dell'associazione patriottica L'Entelema non avrebbero compiuto le eroiche imprese per cui li ricordiamo se non si fossero conosciuti e "contaminati", proprio come palle da biliardo lanciate sul tavolo da gioco.

Quando lo incontriamo nel primo episodio, Goffredo Mameli è un ragazzo di 19 anni intelligente, romantico e innamorato della libertà, un personaggio che fin dall'inizio sembra essersi scrollato di dosso la polvere della retorica che da sempre accompagna il racconto di un periodo storico ingiustamente considerato noioso. E invece il cuore del poeta genovese morto nel 1849 palpitava di ardore e di amore, ed era giusto dunque ridargli lustro in un'epoca come la nostra in cui l'orgoglio nazionale rinasce, per un breve istante, soltanto durante i mondiali di calcio, le olimpiadi o i match di tennis.

Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia è stato presentato ieri mattina a Roma. C'erano i registi, il produttore Agostino Saccà e quattro giovani attori: Riccardo de Rinaldis Santorelli (Goffredo Mameli), Amedeo Gullà (Nino Bixio), Barbara Venturato (Geronima Ferretti) e Chiara Celotto. A parlare della giovane età, che rende i protagonisti impavidi e appassionati, è stato Luca Lucini, che, grazie alla macchina a mano, è rimasto sempre vicino agli attori, come per ascoltare le loro voci: "È stato Agostino Saccà a trasmetterci l'idea di raccontare Mameli, Bixio, Giuseppe Mazzini e così via come dei ragazzi. Sono andato alla scuola Goffredo Mameli e, nonostante questo, non sapevo nulla di lui. Toccavo tutti i giorni il pizzetto della sua statua perché si diceva che portasse fortuna, che poi in realtà Mameli non ha mai avuto il pizzetto. Con Ago abbiamo affrontato la miniserie proprio con lo spirito di quell'età in cui tutto è possibile, perché è solo grazie a questa energia, a questa passione e a questa voglia di cambiare il mondo che Mameli è stato in grado di trasmettere a tutti gli italiani, attraverso le sue parole, il suo desiderio di un'Italia unita e libera dallo straniero. Abbiamo fatto nostro il suo entusiasmo e abbiamo rivisto in lui e nei suoi compagni di lotta il nostro sogno giovanile di fare cinema ".

"Il nostro gioco è stato questo" - interviene Ago Panini - "far scendere dai piedistalli, dai nomi delle vie, delle strade, degli incroci e degli svincoli tutti i nostri personaggi. Quante volte ci siamo detti: 'Ci vediamo in Piazza Nino Bixio', 'Ci incontriamo a Piazza Mazzini', senza pensare che questi uomini sono esistiti per davvero, ed è stato bello scoprire che Goffredo Mameli in realtà era semplicemente un ragazzo a cui è stato affidato un compito. Gli hanno detto: 'Tu che sei poeta, perché non scrivi Il Canto degli italiani?', e lui ha obbedito, e ci siamo divertiti a far vedere che Goffredo non era nato imparato, ma studiava, faceva le rime e le contava sulla punta delle dita, un po' come fanno oggi i rapper. Goffredo ha scritto il testo del Canto per una manifestazione che ha fatto insieme ai suoi amici nascosto dentro a una processione, solo che la cosa gli è scappata di mano, ma lui l’aveva scritta per quell’occasione, e in quell’occasione ha deciso di fare un riassunto dei buoni motivi per cui valeva la pena sognare. Ma sognare cosa? Un paese che in quel momento non c'era. Tante volte Il Canto degli Italiani è stato denigrato e considerato una marcetta fin troppo semplice. Invece era ed è astuta, perché è l'equivalente di un coro da stadio. Un coro da stadio non ha bisogno di una partitura per essere cantato: lo senti lo canti".

La parola passa poi agli interpreti principali di Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia. A osservarlo dal vivo, Riccardo De Rinaldis Santorelli è davvero un ragazzo, anzi un bravo ragazzo, con il sorriso gioioso, gli occhi che brillano e una timidezza che non gli impedisce di mostrarsi orgoglioso di aver dato voce e corpo a uno dei nostri monumenti nazionali: "In realtà sapevo veramente poco di questo personaggio, sapevo che aveva scritto Il Canto e pensavo che l'avesse anche musicato. Per fortuna ho fatto i miei studi e ho scoperto l'essenza di questa bellissima persona dalle molte sfumature. Goffredo Mameli ha scritto Il Canto degli italiani perché voleva far capire alle persone che non erano da sole e che la pensavano tutte nello stesso modo: C’è una frase molto bella che dice suo padre a sua madre: ‘Lo abbiamo cresciuto con l’idea di vivere in un mondo perfetto, in un mondo libero”. Goffredo ha scritto Il Canto insieme ai suoi amici anche perché lui sapeva che c’era una possibilità di averlo questo mondo. Sono d'accordo con chi lo vede come una rockstar, ma per me è una rockstar che non si è montata la testa, perché ha sfruttato la sua fama non per un tornaconto personale ma, come lui stesso diceva, per fare l'Italia ed essere italiano".

Anche se ha la camicia rossa e lo sguardo impertinente, e sogna la rivoluzione, il Nino Bixio interpretato da Amedeo Gullà ricorda molto Jack Sparrow, e non soltanto per l'orecchino a cerchio. Il suo personaggio è impertinente come il pirata di Johnny Depp, e come lui conosce tutti i segreti del mare: "È stato molto bello, è l’unica parola che mi viene in mente. È stata una splendida esperienza per tutti quanti noi e ho sentito davvero vicino, mentre giravamo, questa famiglia che si stava creando. Lavoravamo tutti allo stesso progetto e per lo stesso collettivo. Passando a Nino Bixio, quello che ho provato a raccontare è, più che l’uomo politico che conosciamo, un ragazzo come tanti, che lascia Genova a 10 anni, si imbarca e torna 15 anni dopo. Ha passato più anni in mare che sulla terraferma, e quindi è solo. Ha una grande forza, degli ideali nobili, ma ho sempre pensato che Bixio diventi completo solo con Goffredo: assorbono l'uno qualcosa dell’altro durante tutto il film, e questa era la cosa su cui volevo insistere di più, perché, durante le ricerche su Bixio, mi sono imbattuto nel suo diario, nel quale lui raccontava il primo incontro con Mameli. Aveva scritto: ‘Sembrava che ci conoscessimo da anni’. Interpretare Nino è stato magnifico, è stata una grande responsabilità perché Nino Bixio era un uomo audace e, in quanto uomo audace, meritava un'interpretazione audace, e cioè con tutti i rischi del caso”.

Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia lascia un po’ di spazio al girl power. I personaggi femminili sono forti e determinati. Anche loro non temono di sacrificare la propria vita alla causa politica che sposano e sanno maneggiare coltelli e fucili. Ce ne sono diversi nella miniserie, ma a incontrare la stampa sono le due donne che Mameli amò con tutto sé stesso: Geronima Ferretti, che si tolse la vita per evitare un matrimonio combinato, e Adele Baroffio, che sognava il suffragio universale. A parlare della prima è Barbara Venturato: "Non sapevo molto di Geronima Ferretti, anzi quasi nulla, prima di affrontarla e iniziare a lavorarci. Geronima è, come in realtà tutti i personaggi femminili di questa serie, una donna di carattere. È anche molto forte, però è imprigionata in un contesto estremamente patriarcale e molto conservatore che da una parte la imbriglia, ma dall'altra determina la nascita di un pensiero politico ancora più forte, che poi è quello che la rende libera, che le fa capire che la libertà di scelta, ma soprattutto la libertà di scegliere di essere in disaccordo, è la più grande che ci sia. Con Goffredo Geronima riscopre alcuni ideali comuni e sviluppa una visione del mondo critica, progressista e in cui i diritti universali sono effettivamente universali”.

“Per me è stato molto emozionante interpretare Adele” - conclude Chiara Celotto - “che non voglio definire personaggio ma persona, perché ho cercato di darle più umanità possibile. Adele è una donna molto attuale, molto moderna e molto avanti, e quindi ho cercato di portare queste caratteristiche nel mio racconto ed è stato emozionante, perché Adele è una donna guerriera, io così la vedo, una donna rivoluzionaria che alla fine si è battuta per dei diritti di cui noi donne oggi godiamo. E comunque ha anche un ato fragile e uno romantico, cosa che la rende per me ancora più cara".