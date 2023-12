Sanremo Giovani 2023: Stasera la Finale su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, martedì 19 dicembre 2023, appuntamento con la finalissima di Sanremo Giovani 2023. Sono dodici gli artisti che si esibiranno oggi ma solo tre si esibiranno a febbraio tra i big di Sanremo 2023. Scopriamo cosa succederà oggi sul palco del teatro del Casinò.

Stasera, martedì 19 dicembre 2023, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Sanremo. In prima sera su Rai1 va in onda la Finale di Sanremo Giovani 2023. I dodici finalisti di questa competizione, preambolo dicembrino del Festival di Sanremo, si contenderanno gli ambiti tre posti per l’avventura di febbraio 2024 all’Ariston. Chi saranno gli artisti che si esibiranno a Sanremo 2024 ma soprattutto chi vincerà questa sera? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sfida in onda oggi.

Sanremo Giovani 2023: Stasera su Rai1 va in onda la Finale

Dopo un lungo percorso di preselezione e di sfide, per i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2023, stasera è il momento di sfoderare le proprie corde vocali, come armi per vincere la competizione. Per il Festival di Sanremo 2024 ci sono solo tre posti e devono essere conquistati. Stasera su Rai1 scopriremo non solo chi sarà il vincitore del festival dei giovani ma anche chi gareggerà tra i vip, a febbraio 2024, sul palco dell’Ariston. I finalisti di oggi si esibiranno sul palco del Casinò di Sanremo, da cui sarà trasmessa la diretta, in onda a partire dalle 21.30.

Sanremo Giovani 2023: ecco chi sono gli artisti in gara stasera

Gli artisti in gara oggi sono dodici. Quattro di loro vengono da Area Sanremo mentre gli altri otto sono stati selezionati dopo le audizioni di Roma. Scopriamo insieme chi si esibirà stasera e quali brani porteranno:

Bnkr44 – Effetti speciali

– Effetti speciali Clara – Boulevard

– Boulevard Dipinto – Criminali

– Criminali Fellow – Alieno

– Alieno Grenbaud – Mama

– Mama Jacopo Sol – Cose che non sai

– Cose che non sai Lor3n – Fiore d’inverno

– Fiore d’inverno Nausica – Favole

– Favole Omini – Mare forza 9oi

– Mare forza 9oi Santi francesi – Occhi tristi

– Occhi tristi Tancredi – Perle

– Perle Vale LP – Stronza

Tra i dodici ci sono nomi noti ai fan dei Talent Show. Stiamo parlando de I Santi Francesi, il duo vincitore di XFactor 2022 e degli Omini. Da Amici invece arriva Tancredi. Conosciuto dai giovanissimi anche il twitcher Grenbaud. I ragazzi verranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani 2023: gli ospiti di Stasera. Ecco chi ci sarà con Amadeus

Sanremo Giovani sarà anche l’occasione per dare ulteriori dettagli sulla competizione maestra, che si svolgerà il prossimo febbraio. Sul palco di stasera vedremo tutti i big del Festival di Sanremo 2024 ma ci saranno anche Paola & Chiara insieme ai loro “inviati speciali”, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola & Chiara si esibiranno in una speciale performance per presentare il nuovo singolo “Solo mai”.

Sanremo Giovani 2023 va in onda stasera su Rai1.