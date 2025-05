Eurovision Song Contest 2025: le semifinali vanno in onda Stasera e giovedì 15 maggio 2025. Ecco le scalette

Anticipazioni TV

I motori sono caldi sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025. Le semifinali della gara canora con protagonisti 37 paesi europei vanno in onda questa sera, martedì 13 maggio 2025, e giovedì 15 maggio 2025. Vediamo insieme le scalette delle due serate.

Questa sera, martedì 13 maggio 2025, va in onda il primo appuntamento con le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025. La seconda semifinale andrà in onda giovedì 15 maggio 2025 su Rai2 mentre la finale ci aspetta per sabato 17 maggio 2025, in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle serate preparatorie al gran finale e quali saranno le canzoni e gli artisti che si esibiranno sul palco della St. Jakobshalle, a Basilea in Svizzera.

Eurovision Song Contest 2025: 37 paesi in gara ma solo 26 arriveranno in finale

Addentriamoci subito nel vivo della competizione e cerchiamo di capire come da 37 paesi in gara si arriverà a solo 26 finalisti. Nelle due semifinali gli artisti verranno divisi. Stasera, martedì 13 maggio 2025, nella prima semifinale saranno 15 gli artisti sul palco ma solo 10 di questi accederanno alla finale. Durante la serata si esibirà anche Lucio Corsi così come i cantanti di Spagna e Svizzera, tutti e tre già qualificati alla serata.

Nella seconda semifinale, quella che vedremo giovedì 15 maggio 2025, si esibiranno invece 16 artisti e i posti per sabato saranno sempre 10. In questa serata si esibiranno anche Regno Unito, Francia e Germania, già qualificate.

In queste due giornate le votazioni sono affidate al televoto e al pubblico. Una decisione di quest’anno, che vede l’esclusione della giuria tecnica, che tornerà il 17 maggio 2025. Un paese non può votare per il proprio rappresentante.

Eurovision Song Contest 2025: qualche curiosità

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolge in Svizzera e per le semifinali e la finale è stata scelta Basilea come città ospitante. La Svizzera ha guadagnato di ospitare l’Eurovision grazie alla vittoria dell’anno scorso del suo rappresentante, Nemo, con The Code. Quest’anno tornerà il Montenegro dopo due anni di assenza mentre la Moldavia ha rinunciato. Le nazioni che saltano le semifinali e accedono direttamente alla finale sono sempre cinque, le cosiddette Big Five e sono: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Per l’Italia arriva all’Eurovision il vincitore del Festival di Sanremo di quell’anno ma stavolta invece che Olly, trionfatore sul palco dell’Ariston, a rappresentare il nostro paese sarà Lucio Corsi. Olly ha rinunciato subito a questo privilegio, lasciando l’incarico al suo collega secondo classificato. Per San Marino ci sarà invece Gabry Ponte, con il jingle di Sanremo 2025, intitolato Tutta L’Italia, che ha fatto ballare tutti noi durante il festival.

La diretta dell’Eurovision Song Contest 2025 sarà condotto da Hazel Brugger e Sandra Studer, che saranno affiancate, durante la finale, da Michelle Hunziker. La conduzione sarà in lingua inglese ma noi potremo seguirla comodamente. BigMama e Gabriele Corsi commenteranno l’evento per tutte e tre le serate. I nostri commentatori sono entusiasti e non vedono l’ora che lo spettacolo cominci e noi siamo d’accordo con loro. Ma entriamo nel vivo delle due semifinali.

Eurovision Song Contest 2025: ecco la scaletta della prima semifinale

La prima semifinale, come abbiamo detto, andrà in onda questa sera, martedì 13 maggio 2025, alle ore 21.00 su Rai2. Scopriamo insieme chi si esibirà oggi. Ecco la scaletta del 15 artisti:

L’Islanda con VÆB e il brano RÓA; La Polonia con Justyna Steczkowska e il brano GAJA; La Slovenia con Klemen e il brano How Much Time Do We Have Left; L’Estonia con Tommy Cash e il brano Espresso Macchiato; L’Ucraina con Ziferblat e il brano Bird of Pray; La Svezia con KAJ e il brano Bara Bada Bastu; Il Portogallo con NAPA e il brano Deslocado; La Norvegia con Kyle Alessandro e il brano Lighter; Il Belgio con Red Sebastian e il brano Strobe Lights; L’Azerbaijan con Mamagama e il brano Run With U; San Marino con Gabry Ponte e il brano Tutta L'Italia; L’Albania con Shkodra e il brabo Elektronike Zjerm; L’Olanda con Claude e il brano C'est La Vie; La Croazia con Marko Bošnjak e il brano Poison Cake; Cipro con Theo Evan e il brano Shh.

Si esibiranno anche l’Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro, la Spagna con Melody e la sua Esa Diva e la Svizzera con Zoë Më e la sua Voyage.

Ecco la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025

Durante la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2025, che andrà in onda giovedì 15 maggio 2025 sempre su Rai2 alle 21.00. Ecco la scaletta:

L’Australia con Go-Jo e il brano Milkshake Man; Il Montenegro con Nina Žižić e il brano Dobrodošli; L’Irlanda con EMMY e il brano Laika Party; La Lettonia con Tautumeitas e il brano Bur Man Laimi; L’Armenia con PARG e il brano SURVIVOR; L’Austria con JJ e il brabo Wasted Love; La Grecia con Klavdia e il brano Asteromáta; La Lituania con Katarsis e il brano Tavo Akys; Malta con Miriana Conte e il brano SERVING; La Georgia con Mariam Shengelia e il brano Freedom; La Danimarca con Sissal e il brano Hallucination; La Repubblica Ceca con ADONXS e il brano Kiss Kiss Goodbye; Il Lussemburgo con Laura Thorn e il brano La Poupée Monte Le Son; Israele con Yuval Raphael e il brano New Day Will Rise; La Serbia con Princ e il brano Mila; La Finlandia con Erika Vikman e il brano ICH KOMME.

Nella serata si esibiranno anche il Regno Unito con i Remember Monday e la loro What The Hell Just Happened?, la Francia con Louane e la sua maman e la Germania con Abor & Tynna con la loro Baller.

L'Eurovision Song Contest 2025 va in onda in prima serata su Rai2.