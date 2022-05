Eurovision Song Contest 2022: Stasera la Finale in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Tutto quello che dovete sapere sulla finale dell'Eurovision Song Contest 2022 è qui. Leggete con attenzione.

La 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest è arrivata al gran finale. L'ultima serata dell'EST 2022 va in onda questa sera sabato 14 maggio su Rai1, incoronando l'artista vincitore di questa edizione. A condurre la finale ci sono sempre Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Sono 25 i paesi in gara in quest'ultima serata. Naturalmente faremo tutti il tifo per l’Italia che è in gara con la coppia Mahmood & Blanco. Il brano Brividi che cantano, come ben sappiamo, ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Oltre che su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, la diretta dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Eurovision Song Contest: gli ascolti della prima semifinale

Sono stati 5 milioni 538 mila, con uno share del 27,7 %, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. Prosegue dunque i buoni risultati legati all'audience dello show, destinato a incrementare per la serata finale di stasera. Molto alta anche la partecipazione degli spettatori sui social. Per entrare nella conversazione è bene usare i seguenti hashtag: #Eurovision2022 #ESC2022 #TheSoundOfBeauty

Eurovision Song Contest 2022: la scaletta della serata finale

Quella che segue è la scaletta ufficiale della finalissima dell'Eurovision Song Contest secondo l'uscita sul palco dei cantanti in gara:

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off Romania: WRS – Llámame Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus – Jezebel Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry Francia: Alvan & Ahez – Fulenn Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi Spagna: Chanel – SloMo Olanda: S10 – De Diepte Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Germania: Malik Harris – Rockstars Lituania: Monika Liu – Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black Belgio: Jérémie Makiese – Miss You Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Australia: Sheldon Riley – Not The Same Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN Polonia: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Estonia: Stefan – Hope

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 va in onda Stasera su Rai1.