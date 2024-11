Endless Love raddoppia il suo appuntamento: Ecco tutte le novità in arrivo per la Soap!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme tutte le novità che riguardano l'amatissima soap opera turca di Canale 5, Endless Love!

Endless Love continuerà a tenerci compagnia tutti i pomeriggi, fata eccezione per la domenica, ma, a partire dalla settimana in arrivo, andrà in onda sia il giovedì sera che il martedì sera. Ecco nel dettaglio tutte le novità che riguardano la dizi turca di successo!

Endless Love raddoppia l'appuntamento serale

Complice la chiusura anticipata de La Talpa - Who is the mole, lo storico reality show che quest'anno è stato condotto da Diletta Leotta, Mediaset ha optato per uno stravolgimento del palinsesto che piacerà molto ai fedelissimi - che non sono pochi - dell'amata soap opera turca Endless Love. Infatti, visto che il reality sopracitato non ha registrato un buon numero di ascolti, i vertici del "Biscione" hanno deciso di farlo finire prima, unendo più puntate, tra cui quella finale, nell'ultimo appuntamento di lunedì 25 novembre 2024. Dunque, a partire da lunedì prossimo, 2 dicembre 2024, la fascia serale di Canale 5 verrà di nuovo occupata da un altro reality show, il più fortunato Grande Fratello, che, quindi, non andrà più in onda di martedì sera; al suo posto, appunto, il 3 dicembre 2024 verranno trasmessi due episodi della soap che ha per protagonisti Kemal e Nihan e la loro tormentata love story.

Segreti di Famiglia va in onda in seconda serata dopo Endless Love

Endless Love continuerà a tenerci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni, fatta eccezione per la domenica, a partire dalle 14.10, mentre il sabato alle 14.40. Tuttavia, dalla prossima settimana, oltre ad andare in onda di giovedì sera, a partire dalle 21.20, andrà in onda anche di martedì sera allo stesso orario. Inoltre, c'è un'altra bella notizia per gli amanti delle dizi: subito dopo l'appuntamento serale con questa soap, verrà trasmesso un episodio di Segreti di Famiglia, soap turca che ha per protagonista Ilgaz, interpretato dall'attore che in Endless Love presta il volto al terribile Emir.

Endless Love: Anticipazioni Settimanali dal 2 al 7 dicembre 2024

La prossima settimana Endless Love saprà come tenerci incollati allo schermo. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2024, comprese quelle serali di martedì 3 e giovedì 5 dicembre, vedremo finalmente venire a galla la verità sulla tragica morte di Ozan. Tarik vuoterà il sacco, mentre il commissario Mercan troverà un video in cui si vede chiaramente il giovane mettere una corda attorno al collo del povero fratello di Nihan. Dunque, Tarik finirà in carcere con l'accusa di omicidio. D'altra parte, il ragazzo non sarà il solo a finire dietro le sbarre, dato che ci finirà anche la pittrice, e per ben due volte. La Sezin prima commetterà un colpo di testa, convinta che Asu abbia le mani sporche del sangue di Ozan e determinata a fargliela pagare, poi verrà incastrata da Emir. In tutto ciò, Zeynep, benché nient'affatto contenta, si appresterà a convolare a nozze con Hakan; purtroppo, però, minacce e scioccanti rivelazioni trasformeranno questo bel giorno in un vero e proprio incubo, in primis per la futura sposa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 7 dicembre 2024.

