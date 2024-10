Endless Love: Nihan ha sbagliato a nascondere la verità su Deniz a Kemal? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Endless Love continua a tenerci incollati allo schermo della TV, ed in questi giorni forse ancora di più. Kemal, infatti, ha appena scoperto che la piccola Deniz è sua figlia: Nihan glielo ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Ma la protagonista avrà fatto bene oppure no? Ecco la nostra opinione al riguardo...

Abbiamo appena assistito ad un grande colpo di scena: Kemal ha finalmente scoperto di essere davvero il padre della piccola Deniz come ha sempre pensato. Per lui è stata un'emozione incredibile, tanto che, in un primo momento, non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia; poi, però, la rabbia ha preso il sopravvento. Infatti, il Soydere è furioso sia perché Nihan glielo ha tenuto nascosto, privandolo del suo sacrosanto diritto alla paternità, sia perché Emir si è sostituito a lui nella vita della figlioletta. La pittrice, sotto accusa, si difende contrattaccando, spiegando a Kemal che non aveva potuto dirglielo, perché, quando lo scoprì, lui era dietro le sbarre, e tra l'altro i rapporti fra loro non erano affatto distesi. Soprattutto, il marito la teneva in pugno: se glielo avesse rivelato, la furia di Emir si sarebbe abbattuta su di loro. Ma siamo sicuri che la Sezin abbia fatto la scelta giusta, nascondendo questa importante verità al Soydere? Ecco che cosa ne pensiamo...

Endless Love: Nihan aspetta un figlio da Kemal, ma non glielo dice!

Nihan e Kemal hanno trascorso un'unica notte d'amore, ma è stata sufficiente affinché sbocciasse in lei una nuova vita. Tuttavia, il primo a scoprire di questa gravidanza sarà Emir, che, determinato a far abortire la Sezin, prima la sederà e poi la porterà da un dottore che dovrà operarla: nessuno, neanche la giovane, sarebbe mai dovuto entrare a conoscenza della situazione. L'imprenditore, però, ci ha ripensato, ed ha deciso di crescere il bebè in arrivo come se fosse suo. Incredibilmente, all'inizio la pittrice lo ha assecondato, annunciando in televisione di aspettare un figlio da Emir...

Endless Love: Emir tiene Nihan in pugno...

Nihan ha spezzato il cuore a Kemal, dichiarando ai giornalisti che presto lei ed Emir sarebbero diventati genitori. Quello di costruirsi una famiglia insieme, infatti, era un sogno della Sezin e del suo ex fidanzato. Una volta partorito, la protagonista è volata in Inghilterra con la figlioletta, la piccola Deniz, desiderosa di allontanarsi dallo spregevole marito. Emir le ha trovate ed ha fatto rapire la bambina, per far sì che Nihan tornasse da lui. Quando quest'ultima, disperata, lo ha dovuto assecondare, ed Emir ha rincarato la dose, obbligandola a tenere sempre Deniz lontana dal Soydere, che mai e poi mai sarebbe dovuto entrare a conoscenza della verità, altrimenti sarebbe stata la stessa bimba a pagarne le conseguenze...

Endless Love: Nihan decide di non rivelare a Kemal la verità su Deniz. Giusto o sbagliato?

Nihan non ha confessato a Kemal di essere il padre naturale di Deniz perché terrorizzata al pensiero che Emir potesse fare del male a quest'ultima, ma, in principio, le ragioni del suo silenzio erano altre. Quando la ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa, era adirata con l'amato, ritendendolo il solo responsabile della morte di Ozan, e di conseguenza di quella di Onder. Infatti, la Sezin credeva che il fratello, finito dietro le sbarre dopo la denuncia del Soydere, si fosse suicidato perché incapace di sopportare la dura realtà della prigione. Dunque, se poi è diventata la paura, prima la motivazione che l'aveva spinta a tenere la bocca cucita era la rabbia. Quindi, la mamma ha fatto bene oppure no a nascondere la verità all'ingegnere circa la sua paternità? Indipendentemente dalle sue ragioni, noi crediamo che Nihan non si sia comportata in modo corretto, perché di fatto ha negato a Kemal non soltanto la possibilità di fare da padre a sua figlia, bensì persino il sacrosanto diritto di esserne semplicemente messo al corrente. Inoltre, così facendo, alla fine, ha sortito l'effetto contrario: mentre cercava di acquietare le acque, ha maggiormente inasprito il conflitto tra il protagonista ed il suo acerrimo nemico, che, nel frattempo, si è inevitabilmente affezionato a Deniz e non ha la minima intenzione di separarsene. La - difficile - scelta presa dalla Sezin, in conclusione, non farà altro che rendere il Soydere ed Emir ancora più infelici e nervosi, spingendoli a commettere dei clamorosi colpi di testa...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.