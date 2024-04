Endless Love: La Soap non va in onda il 25 aprile 2024. Ecco che cosa la sostituirà e quando tornerà su Canale 5

Anticipazioni TV

Una piccola pausa per Endless Love in questo giorno di festa. Scopriamo insieme che cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a farci compagnia su Canale 5.

Anche la Festa della Liberazione porta con sé un piccolo stravolgimento del palinsesto Mediaset. Domani, 25 aprile 2024, Endless Love non andrà in onda su Canale 5. La soap opera turca si prende una breve pausa per questo giorno di festa. Scopriamo che cosa la sostituirà e quando Kemal, Nihan e gli altri protagonisti torneranno a farci compagnia.

Endless Love: La Soap non viene trasmessa il 25 aprile 2024

Un piccolo stop per Endless Love che non andrà in onda domani, giovedì 25 aprile 2024. Al posto del consueto appuntamento con la nuova soap opera turca ci saranno due episodi de La Promessa.

Endless Love: Quando la Soap tornerà su Canale 5?

La regolare messa in onda di Endless Love riprenderà già dopodomani, venerdì 26 aprile 2024. La soap opera turca verrà trasmessa a partire dalle 14.10, ed eccezionalmente vedremo due puntate.

Endless Love: Le Trame della Puntata del 24 aprile 2024

Nell'episodio che è stato trasmesso il 24 aprile 2024, Nihan e Kemal stanno parlando a casa di quest'ultimo, quando all'improvviso si presenta Asu, la quale vuole brindare con il Soydere per l'acquisto dell'abitazione. La pittrice, per non farsi vedere, si defila rapidamente, prima nascondendosi in camera e poi scappando via alla prima occasione. In seguito, Asu alza un po' troppo il gomito e, ubriaca, prova a sedurre l'ingegnere, che però non cede alle sue avances. Dopodiché, la Sezin ed Onder decidono d'incontrarsi sul luogo dell'omicidio attribuito ad Ozan, mentre Emir chiama Tufan per dirgli di procedere con il loro piano misterioso per incastrare Tarik. Poi, quest'ultimo viene chiamato proprio dal braccio destro dell'imprenditore...

Endless Love: Le Trame della Nuova Puntata del 26 aprile 2024

Nell'episodio che sarà trasmesso il 26 aprile 2024, Emir si sta assicurando che la stampa sappia che ha invitato Zeynep a cena; tuttavia, quest'ultima non si presenterà all'appuntamento. Salih incontra Zeynep per caso e la riaccompagna a casa. Intanto, Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal, mentre a lui racconta di aver detto la verità alla pittrice. In seguito, la Sezin si reca sul luogo del delitto compiuto da Ozan, ma la posto di suo padre si presenta il Soydere, il quale spera che lei finalmente vuoti il sacco su quanto accadde cinque anni prima. Tarik, invece, crede che sta per firmare il contratto per il nuovo negozio, quando viene prelevato da uno dei tirapiedi di Tufan, che investe Onder. Sceso dall'automobile, il giovane manda all'aria il piano diabolico di Emir, prestando soccorso all'uomo. L'imprenditore, allora, chiama subito Nihan per avvisarla che Onder si trova in ospedale perché è stato travolto da un'auto. Mentre Tarik mente alla polizia per tutelare Emir, Kemal accompagna l'amata dal padre. Per finire, l'ingegnere subisce una misteriosa aggressione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 27 aprile 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.