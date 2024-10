Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep è di nuovo incinta! Ecco di chi...

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Zeynep, dopo essersi trasferita a casa di Hakan, farà una scoperta sconvolgente. La giovane, dopo aver accusato un malore, inizierà a sospettare di essere rimasta di nuovo incinta, ed un test di gravidanza le darà la conferma tanto temuta! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Zeynep cacciata di casa, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Zeynep in grande difficoltà, i telespettatori turchi sanno che sta per fare una scoperta che le complicherà ulteriormente la vita. La giovane è stata smascherata da Fehime davanti all'intera famiglia: la donna, incapace di continuare a tenersi per sé un segreto tanto scabroso, ha detto a tutti che Zeynep aveva una relazione clandestina con Emir. A quel punto, lei non ha potuto far altro che confermare di essersi follemente innamorata dell'imprenditore; fuori di sé dalla rabbia, Huseyin l'ha sbattuta fuori di casa e le ha intimato di non farsi mai più vedere...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto delle Trame Turche, Zeynep è incinta

Guarda qui sotto il video riassunto delle Anticipazioni Turche di Endless Love e poi continua a leggere le trame complete degli episodi della Soap, in arrivo su Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Zeynep va a vivere da Hakan!

Zeynep, senza più un tetto sopra la testa, si è vista costretta ad andare a stare in una stanza d'hotel, dove ha trascorso delle terribile giornate, sola e malata. Inoltre, avendo bisogno di denaro, la mora ha cercato lavoro, e alla fine ha trovato un impiego in un locale. Qui, ben presto ha ricevuto la visita di Hakan, il quale sembra essere uno dei pochi ad essere in pensiero per Zeynep. Infatti, Hakan è arrivato persino ad offrirle ospitalità. In un primo momento, la ragazza ha rifiutato la gentile offerta, poi, però, ci ha ripensato, perché è venuta a sapere che il poliziotto sta continuando ad indagare sulla morte di Ozan, che, ormai è sicuro, non è stata un suicidio, bensì un omicidio...

Anticipazioni Endless Love: Zeynep scopre di essere di nuovo incinta...

Zeynep si trasferisce da Hakan, mossa da un solo obiettivo: ostacolare le sue indagini sulla morte di Ozan. Intanto, continua a lavorare nel locale. Un giorno, mentre sta svolgendo una delle sue mansioni, la giovane accusa un malore; il capo, allora, preferisce mandarla a casa, consigliandole di riposarsi un po'. Tuttavia, una volta rincasata, Zeynep si sente peggio: comincia ad avvertire delle forti nausee. Pertanto, in lei s'insinua un terribile sospetto, che sta per trovare conferma. Zeynep fa un test di gravidanza, che risulta positivo. Quando si rende conto di essere rimasta di nuovo incinta, e stavolta sicuramente di Emir, inizia a tremare... Che cosa deciderà di fare?

