Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: tragedia per Zeynep, perde il bambino

Nelle nuove puntate di Endless Love ci sarà una tragedia in arrivo per Zeynep Soydere. Dopo la morte del marito Ozan Sezin, infatti, la ragazza si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce. Il suo tentativo di lasciare la città, tuttavia, sarà interrotto da forti dolori al basso ventre che la costringeranno al ricovero d’urgenza in ospedale, dove perderà il bambino che porta in grembo. Ecco tutte le anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5.

Ozan si suicida nelle nuove puntate di Endless Love

In carcere grazie alla denuncia di Kemal Soydere, che ha trovato le prove per la morte della prostituta Linda, Ozan Sezin riceve un pacco che prova l’infedeltà della moglie Zeynep Soydere con Emir Kozcuoğlu. Così, vedendo le foto dei due che si baciano appassionatamente, Ozan capisce che i dubbi della sorella Nihan erano giustificati e telefonerà a Zeynep, annunciandole la sua intenzione di fargliela pagare. Poche ore dopo, tuttavia, Ozan si sentirà male e verrà ricoverato per una intossicazione alimentare. Sarà il padre Onder Sezin a ritrovare il corpo privo di vita del figlio, che si è suicidato impiccandosi nella camera dell’ospedale, e questo dolore lo porterà a morire sul colpo per un infarto.

Anticipazioni Endless Love: Zeynep ha un aborto spontaneo

Dopo aver ricevuto la chiamata dal marito Ozan e aver scoperto che poco dopo si è tolto la vita impiccandosi, Zeynep reagirà in modo imprevedibile e fuggirà portando con sé una borsa contente i gioielli degli Sezin. Neppure il fratello Tarik riuscirà a raggiungerla e Zeynep cercherà di rifugiarsi in una camera d’hotel ma i gestori vogliono i documenti per registrarla e a lei non resta che fuggire anche da lì. Nel frattempo, la borsa con i gioielli viene rubata proprio mentre la polizia la cerca dopo la denuncia della famiglia Sezin sulla scomparsa dei gioielli. Improvvisamente, Zeynep inizia ad avvertire forti dolori al basso ventre e viene ricoverata con urgenza, ma i medici scopriranno che per il suo bambino non c’è più nulla da fare e dovranno praticarle l’aborto. La Soydere sarà sconvolta dalla notizia, anche perché il bambino era veramente del marito Ozan ed era l’unica cosa che avrebbe potuto garantirle di rimanere nelle grazie della famiglia Sezin.

Endless Love Anticipazioni, Zeynep finge di essere ancora incinta

Dopo aver perso il bambino, Zeynep verrà raggiunta dal commissario Hakan Demirtas che la metterà in contatto con i suoi familiari, compresa Vildan Acemzade che le chiederà di sotterrare l’ascia di guerra e vivere insieme in pace per amore del bambino che porta in grembo, l’unica cosa ancora in vita del figlio Ozan. Nessuno sa che la Soydere ha perso il bambino e dunque lei deciderà di fingere di essere ancora incinta per non trovarsi in una scomoda situazione. Nel frattempo, la morte di Ozan verrà sottoposta ad ulteriori indagini che provano che l’uomo non ha subito una intossicazione alimentare bensì è stato avvelenato in carcere.