Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Ozan si suicida, Onder lo vede e muore!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? In attesa che Kemal, Nihan, Emir e tutti gli altri protagonisti tornino a farci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset a partire da lunedì 26 agosto 2024, scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Onder, vedendo suo figlio Ozan appeso al soffitto, ormai senza vita, accuserà un malore: l'uomo verrà stroncato da un infarto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Ozan in arresto nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi abbiamo lasciato Ozan intento a fuggire ed Onder ignaro del piano segreto del figlio, i telespettatori turchi sanno già che questi saranno gli ultimi attimi di vita di entrambi. Benché sappia di aver ricevuto un preciso divieto da parte della polizia di espatriare, Ozan è sul punto di partire di nascosto, sperando di potersi costruire un futuro migliore altrove insieme a Zeynep e al nascituro. Tuttavia, proprio quando è pronto a mettersi in viaggio con la moglie incinta, gli agenti lo beccano, lo fermano e gli mettono le manette ai polsi...

Endless Love Anticipazioni: Ozan smaschera Zeynep e si sente male!

Ozan finisce dietro le sbarre, dove per lui la vita è più complicata del previsto. Come se non bastasse, riceve una busta anonima al cui interno ci sono delle fotografie in cui i protagonisti sono Zeynep ed Emir in atteggiamenti inequivocabili: si stanno baciando. Il giovane è sconvolto, ha davanti agli occhi la prova dell'infedeltà di sua moglie. Furibondo, Ozan chiama Zeynep e l'aggredisce verbalmente. Poco dopo, il ragazzo accusa un malore e viene portato in ospedale...

Anticipazioni Endless Love: Onder muore...

Vildan ed Onder vengono allertati: Ozan si è sentito male, probabilmente ha mangiato qualcosa di avariato che gli ha causato un avvelenamento. Quando in ospedale improvvisamente le acque cominciano ad agitarsi, l'uomo, temendo che sia capitato qualcosa al figlio, corre nella sua stanza e lo trova appeso al soffitto. Capendo che Ozan si è tolto la vita, Onder, per l'incredibile dolore, accusa un malore a sua volta e viene stroncato da un infarto. Quindi, la famiglia Sezin vivrà un doppio lutto: Nihan e Vildan rimarranno sole. Allora Leyla, impietosita, deciderà di sotterrare l'ascia di guerra, e non solo starà vicina alla sorella, ma le proporrà addirittura di andare a vivere con lei, nella casa che un tempo fu dei loro genitori: in questo modo non dovrà continuare a stare nella villa in cui tutto le ricorderebbe del marito e del figlio defunti...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.