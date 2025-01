Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Nihan spara a Kemal su ordine di Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Emir costringe Nihan a sparare a Kemal!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, purtroppo, Kemal e Nihan devono affrontare un momento a dir poco difficile. Emir li attirerà nel suo rifugio e obbligherà l'ex moglie a sparare al suo nuovo marito: se non lo farà, potrà dire addio alla piccola Deniz. Non avendo altra scelta, la Sezin esploderà un colpo in direzione dell'amato Soydere... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Mentre noi vediamo Nihan e Kemal finalmente felicemente sposati, i telespettatori turchi sanno bene che lei, presto, sarà costretta a sparare al neo-marito. Scoperto che il piccolo Poyraz, il loro figlioletto che Zeynep portava in grembo, è deceduto, lo spregevole imprenditore ha deciso che la sua vendetta contro il Soydere sarebbe stata ancora più spietata rispetto a quella precedentemente architettata. Infatti, Emir ha approfittato di un'uscita dell'ingegnere e della Sezin per intrufolarsi in casa loro e rapire sia la moglie che - soprattutto - la piccola Deniz!

Emir riesce a rapire la piccola Deniz, e a proiettare un video in cui la tiene in braccio con fare inquietante proprio nella sala del cinema in cui Kemal e Nihan stavano vedendo un film. Questi ultimi capiscono che il folle giovane non era davvero partito dalla Turchia, bensì aveva soltanto inscenato la sua fuga per mettere a segno questo terribile colpo. Il Soydere non ha perduto tempo e, nonostante Emir gli abbia imposto di non contattare la polizia, chiama immediatamente Hakan per chiedere il suo aiuto. Al contempo, la Sezin sta facendo del suo meglio per stanare lo spietato ex consorte. Purtroppo, però, nessuno dei due sembra riuscire nell'impresa...

Emir effettua una videochiamata a Kemal per mostrargli di aver legato Zeynep a letto in una stanza piena di benzina: è pronto a dare fuoco a tutto per farla morire tra le fiamme. Per fortuna, grazie all'aiuto di Hakan, il ragazzo riesce a trovare la sorella e a trarla in salvo, mentre Nihan vede l'ex marito fuggire insieme alla piccola Deniz. Poco dopo, Emir stesso fornisce loro una pista in merito al suo nuovo rifugio attraverso un uomo corrotto dell'agenzia immobiliare. Il Soydere, pensando che possa trattarsi di una trappola, pretende di andare da solo sul posto, ma la pittrice non lo sta a sentire e lo segue. Qui ci sono il fratello di Asu e lo scagnozzo Baran ad attenderli. Quest'ultimo punta la pistola contro il protagonista, mentre Emir dà alla Sezin un ultimatum: se non sarà lei a sparare a Kemal, non rivedrà mai più sua figlia. Il ragazzo la invita a premere il grilletto, e la Sezin, in preda alla disperazione, lo fa. Il Soydere cade a terra sotto gli occhi iniettati di sangue dell'acerrimo nemico e sotto quelli colmi di lacrime dell'amata...

