Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Emir rapisce Deniz. Kemal e Nihan lo scoprono al cinema!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Emir mette in scena la sua fuga per sequestrare la piccola Deniz!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, purtroppo, Kemal e Nihan stanno per vivere attimi di puro terrore. I due sono appena tornati dalla loro luna di miele, e - stranamente - sembra che tutto stia filando liscio come l'olio; qualcuno, però, è in agguato. Emir mette in scena la sua fuga, ed approfitta di un momento in cui il Soydere e la Sezin non ci sono per rapire la piccola Deniz e Zeynep. La coppia lo scoprirà al cinema, dove, all'improvviso, verrà proiettato sullo schermo un video in cui l'imprenditore tiene in braccio la bambina... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni: Emir rapisce Deniz, Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e leggi le anticipazioni turche per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Endless Love, in onda su Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Zeynep perde il bambino...

Mentre noi vediamo Kemal e Nihan finalmente felici perché in procinto di diventare ufficialmente una famiglia, i telespettatori turchi sanno bene che Emir sta per compiere una delle sue follie che spazzerà via in un solo colpo il sorriso dalla faccia dei due sposini. Dal momento che Zeynep viene investita da un'automobile e perdere il bambino che portava in grembo, il povero Poyraz, lo spietato imprenditore decide che la sua vendetta contro il Soydere sarà ancora più spietata di quella che aveva precedentemente pianificato: Emir vuole togliergli tutto, visto che lui non ha più niente...

Anticipazioni Endless Love: Zeynep prende le distanze da Emir...

Da quando Zeynep si risveglia in un letto d'ospedale e scopre che il figlioletto che aspettava non ce l'ha fatta, inizia a nutrire un forte sentimento di odio nei confronti di Emir. La mora lo ritiene direttamente responsabile della tragica morte del piccolo Poyraz. Pertanto, prende le distanze da lui e si schiera dalla parte di Kemal. Per questo motivo, quando lui e Nihan decidono di prendersi una serata tutta per loro, affidano proprio a Zeynep la piccola Deniz. D'altra parte, la coppia è tranquilla, perché certa di non avere nulla da temere, visto che Emir, attualmente, risulta essere latitante. Purtroppo, il Soydere e la Sezin si sbagliano di grosso...

Emir rapisce Deniz, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Kemal e Nihan sono al cinema, dove si stanno godendo la visione di un bel film. I due sono felici come non mai: finalmente sono marito e moglie, ed Emir è lontano. Improvvisamente, però, salta la corrente; dopo qualche secondo, sullo schermo appare proprio il figlio di Mujgan e Galip con in braccio la piccola Deniz. Al Soydere e alla Sezin appare subito chiaro che Emir abbia soltanto finto di fuggire per rapire la loro figlioletta; così, in preda al panico, corrono a casa, dove infatti non c'è traccia né di Deniz né di Zeynep. Il fratello di Asu ha narcotizzato quest'ultima per procedere indisturbatamente con il suo folle piano. Che cosa faranno a questo punto i nostri amati - e sventurati - protagonisti?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.