Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep viene investita e perde il bambino!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, purtroppo, Zeynep si ritroverà a rivivere il dramma dell'aborto: perderà il bambino che porta in grembo, Poyraz, dopo che un'automobile la investirà! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love Anticipazioni: Kemal salvo grazie a Zeynep!

Mentre noi vediamo Zeynep nutrire grandi speranze in merito alla nascita del piccolo Poyraz, i telespettatori turchi sanno già che, purtroppo, la giovane presto perderà il bambino che porta in grembo. Emir, determinato ad impedire le nozze tra Kemal e Nihan, prima ha fatto evadere Asu dall'ospedale psichiatrico per farle uccidere Leyla, poi ha fatto sequestrare l'acerrimo nemico: il suo obiettivo era farlo morire soffocato nella camera iperbarica di un ospedale abbandonato. Tuttavia, lo spregevole imprenditore non è riuscito né nel primo né nel secondo caso, e nel secondo caso per colpa di Zeynep!

Anticipazioni Endless Love: Emir furioso con Zeynep!

Zeynep, riflettendo sulle parole di Emir, capisce dove abbia fatto portare Kemal. Lei e Zehir riescono a rintracciare l'indirizzo dell'ospedale abbandonato in cui si trova l'ingegnere, e per fortuna arrivano giusto in tempo: il Soydere stava per morire soffocato. Quest'ultimo, ripresosi in fretta, corre da Nihan, la quale lo sta aspettando sulla spiaggia, pronta a diventare sua moglie. Così, finalmente Kemal e Nihan si sposano. Quando il figlio di Galip e Mujgan scopre che cosa è successo, va su tutte le furie, e principalmente se la prende proprio con Zeynep per essersi messa in mezzo...

Zeynep perde il bambino, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Emir e Zeynep stanno avendo un'accesa discussione. Lui le assicura che, nonostante lei abbia salvato la vita a Kemal, prima o poi riuscirà comunque a fare fuori quest'ultimo. Zeynep tenta di fermarlo, però Emir è una furia cieca: raggiunge l'automobile e parte, diretto verso la spiaggia in cui Nihan e l'amato stanno per convolare a nozze. La mora, in preda al panico, prova a rincorrerlo a piedi, fino a quando una macchina la prende in pieno. Allora, il fratello di Asu si vede costretto ad arrestare la sua corsa: deve tornare indietro e prestare soccorso a Zeynep. Quest'ultima, una volta in ospedale, viene sottoposta ad un intervento, e per fortuna riesce a salvarsi; purtroppo, però, il bambino che porta in grembo non ce la fa. Quando, il mattino seguente, Emir le dà la brutta notizia, Zeynep perde le staffe e si scaglia contro di lui, accusandolo di essere l'assassino del loro piccolo Poyraz...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.