E poi c'è Cattelan: Stasera la prima puntata della nuova stagione 2019

Al via stasera, giovedì 11 aprile 2019, la nuova edizione di E poi c'è Cattelan. Dopo il successo del debutto in prime time della precedente stagione, Alessandro Cattelan torna su Sky Uno con otto nuove puntate in onda tutti i giovedì a partire dalle 21.15.

Fra gli ospiti di questa edizione avremo: Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito, Arturo Muselli, Antonio Conte e Alberto Tomba. In pieno stile #EPCC, si alterneranno anche quest’anno personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità; per delle interviste che diventano dei veri e propri instant cult.

Gli ospiti della prima puntata di #EPCC

E poi c’è Cattelan torna in grande stile: per la prima puntata ospiti Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano da anni ai vertici di tutte le classifiche a breve in giro col nuovo tour in Europa e in Italia, e – prima volta per la tv italiana - Jimmy Fallon. Fra i più amati e popolari conduttori al mondo nonché punto di riferimento dello stesso padrone di casa, Fallon ha ospitato Alessandro Cattelan nello studio del suo Tonight Show a New York, per un'intervista esclusiva.





A dare il via all'edizione 2019 di #EPCC sarà "l’opening GUESTBUSTERS". Un'apertura d'eccezione che vedrà protagonisti Alessandro Cattelan, Marco Villa e l’Amico Argentino in giro per Milano a caccia dei fantasmi dei vecchi ospiti del programma. I tre registreranno quindi un corto con l’amichevole partecipazione del sindaco della città Beppe Sala e l'intervento della star di Gomorra – La Serie Salvatore Esposito, dell'ereditiera Elettra Lamborghini e del rapper Jake La Furia.

E poi c'è Cattelan vi aspetta questa sera alle 21.15 su Sky Uno.