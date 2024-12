Don Matteo 14: La Penultima puntata della Fiction va in onda eccezionalmente oggi, martedì 17 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Stasera, 17 dicembre 2024, va in onda la penultima puntata di Don Matteo 14. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Raoul Bova, che questa settimana va in onda eccezionalmente con un doppio appuntamento. Sarà trasmessa sia di martedì che di giovedì.

Questa che stiamo attraversando è una settimana ricca di appuntamenti con Don Matteo 14. In occasione dell'arrivo del Natale, la Fiction andrà in onda eccezionalmente questa sera, martedì 17 dicembre 2024, e bisserà giovedì 19 dicembre 2024. La serie con Raoul Bova e Nino Frassica si avvia alla conclusione. Oggi e giovedì andranno infatti in onda la penultima e ultima puntata della quattordicesima stagione, che si è rivelata ricca di sorprese oltre che di nuovi personaggi. Ma vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda oggi in prima serata su Rai1, intitolato Indagine su una figlia.

Don Matteo 14: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Le vicende di Don Matteo 14 si sono complicate all’improvviso. Sì perché al triangolo amoroso tra Giulia, Diego e Vittoria, si è aggiunto un mistero legato alla morte di Patrizia. Nell’ottava puntata andata in onda lo scorso 12 dicembre 2024, Tommasi ha riconosciuto una vecchia amicizia di sua moglie, ovvero il maestro di teatro di Martina, che sin dalla prima apparizione avevamo capito che non solo conoscenza la figlia di Cecchini ma che fosse al corrente di qualcosa di molto grave relativo alla ragazza. Qualcosa di talmente losco da portarlo ad avere dubbi sull’accettare o meno, nella sua scuola, la figlia di Giulio. Alla fine dell’episodio il Colonnello è stato visto a terra, colpito probabilmente alla testa. Scopriremo solo nella puntata di stasera e in quella di giovedì tutta la verità.

Per quanto riguarda Giulia, Diego e Vittoria, il loro triangolo amoroso si è per il momento concluso. La PM, che ha sospettato di essere rimasta incinta – cosa che poi si è rivelata essere un falso allarme – ha deciso di lasciare Egidio, scoprendosi non innamorata di lui ma di Diego, con cui è tornata insieme, con grande felicità del Capitano. Peccato però che nella settima puntata, Giulia abbia dato un bacio a Martini e sia uscita allo scoperto, almeno con se stessa, ammettendo di provare per lui un sentimento. Diego sembra non aver capito e ha archiviato quanto accaduto come uno scivolone dato dal momento di intimità ma l’atteggiamento distante della Mezzanotte potrebbe farlo ragionare. Intanto quest’ultima ha recuperato il rapporto con sua madre, dandole l’opportunità di passare del tempo in canonica con lei, Natalina, Pippo e Matteo, Don Massimo, per dare una mano a cucire le tuniche per le comunioni.

Don Matteo 14: ecco cosa succederà questa sera, 17 dicembre 2024

Questa sera, martedì 17 dicembre 2024, va in onda la penultima puntata di Don Matteo 14. L'episodio si intitola Indagine su una figlia. Ecco le Anticipazioni.

Diego e Vittoria ora stanno insieme e potrebbero finalmente avere la possibilità che Martini ha cercato sin dal suo arrivo a Spoleto. Peccato che Giulia non abbia alcuna intenzione di mollare la presa sul Capitano, ormai consapevole di provare per lui dei forti sentimenti. La ragazza si allea con Egidio per sabotare la coppia. Intanto il Colonnello Tommasi è stato aggredito e rischia di morire. A rendere il tutto più terribile è il luogo dove Giulio è stato trovato. Si tratta infatti di un posto legato a un evento molto importante del suo passato. Cecchini crede che questo non sia una coincidenza e si mette a indagare.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.