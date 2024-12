Don Matteo 14: Stasera su Rai1 appuntamento con la settima puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Stasera non perdete il nuovo appuntamento con Don Matteo 14. La settima puntata va in onda questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio di oggi.

Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, con Don Matteo 14. La settima puntata della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda alle ore 21.30 su Rai1 e aggiunge un nuovo tassello a questa nuova stagione ricca di emozioni. Siamo arrivati a un momento cruciale per tutti, soprattutto per Giulia e Vittoria, che hanno scoperto delle verità che non avrebbero mai pensato di conoscere. Ma vediamo insieme cosa succederà nell’episodio in onda oggi e intitolato L’Erede.

Don Matteo 14: ecco cosa è successo nella scorsa puntata

Don Matteo 14 tornerà a farci compagnia questa sera in prima serata su Rai1 ma prima di rivelarvi cosa vedremo oggi, vogliamo fare un piccolo ripasso di quanto già accaduto. Ecco cosa è successo nella sesta puntata in onda lo scorso 28 novembre 2024.

Nella scorsa puntata di Don Matteo 14, Diego ha cercato ancora una volta di riconquistare Vittoria e per farlo ha accettato di diventare un concorrente di Reazione a Catena insieme a Cecchini e alla PM, molto appassionata del gioco. A causa di un piccolo incidentino, la Guidi ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione e al suo posto, nella squadra del maresciallo, è entrata Giulia. I tre sono riusciti a portare a casa una grande vittoria, con grande felicità di Nino, che desiderava da tempo di presentarsi al quiz televisivo, che lui e sua figlia Patrizia adoravano. Padre e figlia avevano fatto addirittura la promessa di andarci insieme.

Intanto Don Massimo ha affrontato un caso molto complicato di violenza sulle donne, che lo ha messo a dura prova mentre Giulia ha scoperto che la donna invalida a cui è stata assegnata come assistente domiciliare, è sua madre. La ragazza è andata su tutte le furie e se l’è presa con suo fratello, al corrente di tutto. Vittoria invece è rimasta piuttosto colpita dal cambiamento di Diego ma soprattutto si è accorta dell’intesa tra lui e Giulia e le cose le ha scatenato un po’ di gelosia.

Don Matteo 14, Anticipazioni: Ecco cosa succederà nella puntata in onda Stasera 5 dicembre 2024

Nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, e intitolata L’Erede, il Capitano Martini accoglie a Spoleto sua madre, la famosa attrice Fiamma Durante. Tra madre e figlio c’è da tempo un rapporto conflittuale. L’arrivo della donna avvicina Martini a Giulia, alle prese con la donna a cui sta offrendo assistenza domiciliare e che si è rivelata essere sua madre. Le due donne fanno fatica a trovare un equilibrio e Don Massimo cerca di convincere la sorella a dare un’altra occasione alla sua mamma.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.