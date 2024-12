Don Matteo 14, Anticipazioni: L'ottava puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, va in onda l'ottava puntata di Don Matteo 14. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Raoul Bova.

Un nuovo appuntamento con Don Matteo 14 ci aspetta questa sera, giovedì 12 dicembre 2024. L’ottava puntata della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda alle ore 21.30 su Rai1 e ci promette dei colpi di scena che attendiamo sin dalla prima puntata. Sì perché nell’episodio intitolato Il Dono, vedremo Diego e Vittoria vicini come non mai. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di quello che succederà oggi.

Don Matteo 14: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Mancano due appuntamenti per concludere la quattordicesima stagione di Don Matteo. I nuovi appuntamenti della Fiction cominciati lo scorso 17 ottobre 2024, ci hanno portato a conoscere nuovi personaggi, a cui ci siamo affezionati nel corso delle puntate. Diego, Giulia e Vittoria ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando tra episodi sempre più appassionanti e la loro storia, che si sta trasformando in un triangolo amoroso, è ormai al centro delle nuove storyline della serie. Don Massimo anzi Matteo sta affrontando, in questa stagione, un dilemma umano che lo ha messo in grande difficoltà. È infatti costretto a fare i conti con la sua incapacità di perdonare sua sorella Giulia, nonostante i suoi voti. Nel corso delle puntate, Matteo ci sta riuscendo e nella settima puntata - trasmessa la scorsa settimana, giovedì 5 dicembre 2024 - è persino riuscito a chiedere perdono alla sua sorellina. Cecchini è sempre Cecchini, in grado di combinare disastri e di rimediare con la sua sconvolgente e commovente umanità.

Giulia e Diego hanno invece scoperto di essere molto più simili di quello che immaginavano. Il loro rapporto, inizialmente conflittuale, si è trasformato prima in un’amicizia e poi in qualcosa di più, almeno per la Mezzanotte, che si è lasciata andare e ha schioccato un bacio sulle labbra a Martini. Il Capitano è sempre deciso a riconquistare la sua Vittoria che, nelle scorse puntate, ha mostrato di essere gelosa dell’intesa ormai evidente tra il suo ex e la sua nuova amica.

Don Matteo 14, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda Stasera su Rai1

Questa sera, 12 dicembre 2024, va in onda l’ottava puntata di Don Matteo 14. Mancano due episodi alla conclusione di questa nuova e avvincente stagione. Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa vedremo oggi, nell’episodio intitolato Il Dono.

Per il Maresciallo Cecchini saranno momenti di grande panico. Nino noterà degli strani comportamenti da parte di sua nipote e dopo aver trovato un test di gravidanza, comincerà a pensare che Martina possa essere incinta. Cecchini si metterà a indagare e dovrà risolvere la situazione prima che il Colonnello Tommasi arrivi a Spoleto, per fare una visita a sorpresa alla figlia. Vittoria intanto comincerà ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Egidio mentre Diego, ancora sconvolto dal bacio di Giulia, spererà di avere finalmente la possibilità che cerca da tempo con la donna che ama… o che crede di amare ancora.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.