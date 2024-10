Don Matteo 14: tutte le novità della nuova stagione in onda su Rai1 dal 17 ottobre 2024. La parola ai protagonisti (VIDEO)

Anticipazioni TV

La nuova stagione Di Don Matteo va in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, e ci farà compagnia nei giovedì sera di Rai1. Ma quali sono le novità di quest'anno? Lasciamo che ce le raccontino i loro personaggi nelle nostre video interviste a Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger.

Le nuove avventure di Don Matteo stanno per iniziare. L'appuntamento con la prima puntata della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica è per stasera 17 ottobre 2024 in prima serata su Rai1. Sono tante le novità della quattordicesima stagione a partire da un ritorno dal passato che metterà Don Massimo in grande difficoltà e lo costringerà a fare i conti con una decisione che cozza terribilmente con il suo abito talare. Scopriamo insieme tutte le sorprese che ci aspettano nei giovedì sera della Rai.

Don Matteo 14: ecco le novità della nuova stagione della fiction

Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo in Don Matteo 14. Sarà una stagione molto ricca di novità e colpi di scena. Il racconto comincerà da dove lo avevamo lasciato l'anno scorso, ovvero dal doppio matrimonio tra Cecchini ed Elisa e Anna e Marco. Ma proprio quando gli sposi staranno per convolare a nozze, succederà l'impensabile. A Spoleto arriverà anzi verrà trovata - e scoprirete come - Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo. Il prete sarà sconvolto nel rivedere la ragazza, con cui si scoprirà non avere per nulla un buon rapporto. Un evento del passato ha allontanato definitivamente i due e e nemmeno la nuova vita di Matteo, diventato sacerdote, ha permesso che le cose si sistemassero.

Don Massimo dovrà fare i conti non soltanto con la sua sorellastra, una vera fucina di disastri, ma anche con se stesso e con le decisioni del passato. Si troverà infatti a ragionare su quello che ha fatto e sul risentimento che ancora prova nei confronti della sua giovane sorellina, capace di mettersi sempre nei guai con la giustizia e di creare dolore nella sua famiglia. Il sacerdote dovrà capire se riuscirà a mettere in pratica lui stesso la parabola del figliol prodigo, esattamente come lui predica durante le omelie. Non sarà facile vincere la sua riluttanza e non sarà facile nemmeno per Giulia riconquistare il cuore del suo fratellone, un tempo da lei considerato il suo eroe.

Anche per Cecchini ci sarà un ritorno dal passato. Martina la sua nipotina farà il suo ingresso a Spoleto. Suo padre, il capitano Tommasi, è convinto che la presenza del nonno possa aiutare la sua bambina ormai non più piccola ma adolescente complicata e taciturna. Nino si troverà a fare i conti con una ragazza che lui ricordava dolce e spensierata e che invece ritrova come una giovane tormentata e molto poco incline al sorriso. Riuscirà nonno Cecchini a riconquistare il cuore di sua nipote e a raccontarle, con i suoi occhi, chi era davvero la sua adorata mamma?

Ma lasciamo che siano Raoul Bova e Nino Frassica a raccontarci come sarà questa nuova stagione di Don Matteo e che cosa ci dovremmo aspettare dai loro personaggi.



Intervista Esclusiva: La nostra video intervista a Raoul Bova e Nino Frassica - HD

Don Matteo 14: Nuovi personaggi nelle trame della fiction

Novità ma anche addì nella nuova stagione di Don Matteo. Anna e Marco, come era previsto, lasceranno Spoleto e si trasferiranno a Roma. Al posto del capitano arriverà Diego Martini mentre al posto di Marco arriverà Vittoria Guidi.

Il nuovo capitano Diego Martini, si presenterà a Spoleto come un uomo intransigente quanto efficiente, del resto è stato un agente dei servizi segreti. Ma dietro la scelta di farsi assegnare alla caserma umbra c'è un motivo molto poco algido. Diego ha infatti deciso di farsi trasferire a Spoleto per riconquistare Vittoria la sua ex fidanzata, diventata nel frattempo il PM della città, con cui ha avuto una relazione di sette anni e con cui è finita a causa della sua incapacità di dimostrarle il proprio lato tenero e di prendere la loro storia d'amore talmente sul serio da costruire un futuro insieme. Vittoria sarà sconvolta dall'arrivo del suo ex compagno, che busserà letteralmente alla sua porta. La ragazza gli rivelerà di essersi innamorata di un altro e di essere pronta a sposarsi.

Diego non perderà la speranza e spererà di avere ancora una chance. Sul suo cammino incontrerà Giulia, che si proporrà di aiutarlo a riconquistare la sua ex. La ragazza ne combinerà di cotte e di crude e farà davvero tremare il Capitano, con cui stringerà un rapporto molto particolare e chissà… magari scoccherà la scintilla tra di loro. Di sicuro la sorellastra di Don Massimo lascerà il segno su tutti gli abitanti della città, soprattutto su Natalina, che la prenderà subito sotto la sua ala protettiva e le permetterà di trasferirsi in canonica. La perpetua farà di tutto affinché la sua protetta possa ricucire il suo rapporto con il fratello.

Ma lasciamo che a raccontarci questi nuovi personaggi e a rivelarci che emozioni ci regalerà Don Matteo 14, siano i loro interpreti, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger.



Intervista Esclusiva: La nostra video intervista a Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger - HD

Oltre ai tre nuovi personaggi appena menzionati faremo la conoscenza anche del dolce Bart Bonacida, interpretato da Francesco Baffo, un bambino di 7 anni affetto dalla sindrome di Down che entrerà a far parte della grande famiglia della canonica ma anche di Egidio Spaccapietra, interpretato da Federico Galante, il futuro marito di Vittoria e quindi il rivale di Diego.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.